شروط إعفاء قرض الراجحى الجديد من سداد الاقساط واسقاط الديون بامر ملكى وتقديم طلب اعفاء

شروط إعفاء قرض الراجحى الجديد منذ أن تم الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل بنوك الراجحي أنه يوجد بعض الإعفاءات من القروض الجديدة، وجميع مواطنين المملكة العربية السعودية يتساءلون عن حقيقة تلك الأمر وما هي الشروط التي لابد من توافرها لكي يحصل العميل على إعفاء من قبل بنك الراجحي ولذلك حرصنا على تقديم المساعدة لكم من خلال الإجابة على هذه التساؤلات خلال هذا المقال.

شروط إعفاء قرض الراجحى الجديد

بنك الراجحي أكد على وجود بعض الشروط لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، لكي يحصلون على الاعفاء من قرض الراجحي الجديد لعام 2021/2022، والتي يتم تقديم لبعض الأسر الفقيرة، والأسر التي لديها شهداء لذلك من الشروط التي قدمها بنك الراجحي للقرض قد تكون كالتالي:-

يحصل على الإعفاء بعض الأشخاص التي يكون لديهم شخص متوفي.

أما إذا تحدثنا عن الشرط الثاني فهو لبعض الاشخاص التي حصل لهم عجز إذا كان كليا أو عجز جزئي مما يمنع المواطن أن يقوم بالعمل لسد المبلغ التي حصل عليه من خلال بنك الراجحي.

ولكن يفضل أن يتم تقديم جميع الأوراق الشخصية لجميع الأشخاص التي يرغبون في ذلك.

خطوات تقديم اعفاء بنك الراجحي

قبل أن نتحدث عن اعفاء بنك الراجحي لابد ان يكون لدينا بعض الأوراق الكافية حتى يتم تقديمه بصور افضل، ولا شك أن هذه الخطوات الأهم في التقديم في بنك الراجحي و الحصول على الإعفاء قد تكون كالتالي:-

اولا لابد من تقديم شهادة تثبت الوفاة أو شهادة تثبت أن الشخص مصاب بعجز، ولا يقدر على العمل.

رقم العقد الخاص بصاحب القرض.

تقديم جميع المستندات الصحية من خلال المستشفيات التي قام بالعلاج بها ويفضل أن تكون مختومة من داخل المستشفى.

طلب اعفاء بنك الراجحي

أصبح بإمكان المواطن أن يقوم بتقديم طلب الإعفاء بكل سهولة من خلال بنك الراجحي، ولذلك قمنا بتحضير بعض الخطوات التالية لكي يتمكن العميل من سهولة تقديم الطلب:-