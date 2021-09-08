نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان عروض جرير في صفر على جميع منتجات أبل – apple .. خصومات خرافية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر مهرجان عروض جرير على جميع منتجات أبل – apple في شهر صفر من عام 1443 هجري، وتمكنت أجهزة أبل من تحقيق نجاح كبير جميع دول الخليج لاسيما في المملكة العربية السعودية ويعود الفضل في ذلك لأداء الأجهزة التابعة للشركة الأمريكية الخرافي بفضل تزويدها بمعالجات جبارة تجعل أدائها سريع وسلسل ولا يعرف البطىء له طريقًا، ونشرنا فيما سبق مقالة بعنوان رسميًا..مؤتمر آبل 2021 موعد اصدار iPhone 13 pro max باليوم والساعة.

تفاصيل عروض جرير في صفر على جميع منتجات أبل – apple .. خصومات خرافية

الآن عروض مكتبة جرير تتيح شراء اي جهاز أبل – apple تتجاوز قيمته الـ2000 ريال بنظام التقسيط على 12 شهر دون فوائد.

الأجهزة المشمولة في عروض مكتبة جرير على منتجات أبل – apple

جميع إصدارات آيفون المتوفرة على الموقع وتتجاوز قيمتها 2000 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه جميع أجهزة الآيباد بنفس الشروط.

وكذلك آبل واتش

وهناك أيضا أجهزة ماك بوك.

ويمكن تقسيط اي اجهزة من مكتبة جرير حتى وإذا كانت تحت الـ2000 ريال ولكن سوف تخضع لمعاملة أخرى خارج العروض.

خطوات تقسيط جرير على آيفون و آيباد وماك بوك بدون فوائد 0%

أولا يجب أن تكون من بين عملاء البنوك التالية:

مصرف الراجحي.

بنك الرياض.

وفي الوقت نفسه بنك ساب.

البنك السعودي للاستثمار.

بنك الجزيرة.

وكذلك بنك العربي.

البنك السعودي الفرنسي.

موعد انتهاء العرض الذي يوفر خصومات لا تقل عن 20%

ينتهي العرض في 15 سبتمبر الجاري من عام 2021

ملحوظة: هذا العرض لا يشمل البطاقات مسبوقة الدفع.

وفي الوقت نفسه يجب الاستعلام لدى البنك الخاص بك لضمان تفعيل عرض التقسيط بدون فائدة بعد الشراء.

عروض أخرى لدى جرير على الاجهزة الذكية

خصومات كبيرة تقدمها مكتبة جرير على بعض أجهزة كمبيوتر هواوي المحمولة ومنها:

هواوي ميت بوك اكس برو i7 بسعر 5249 ريال سعودي.

ميت بوك هواوي دي 14 i5 بسعر 2999 ريال.

ملحوظة: الخصومات على أجهزة آبل تسري فقط من خلال الشراء من الموقع الإلكتروني لجرير في السعودية.

ونشرنا قبل ذلك مقالة عن مواصفات وسعر آيفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية