نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الحرس الوطني” الان توفر وظائف صحية وطبية sang.gov.sa في الحرس الوطني في المقال التالي

sang.gov.sa , وزارة الحرس الوطني واحدة واحده من اهم واقوي الوزارات علي مستوي مجلس وزارات المملكة العربية السعودية وذلك لانها تعد من اهم مسؤولي الامن والدفاع في المملكة ومصنفة انها واحده من اهم القطاعات الحكومية للملكة السعودية , وتضم وزارة الحرس الوطني العديد من الادارات مثل ادارة التقنية وامن المعلومات وادارة الافواج وكذلك الارشاد والتوجية وايضا ادارة الشئون الصحية والدفاع الجوي والدورات الامنيه الخ .. ونظرا لامتلاكها عدد كبير من المدن الطبية مثل مدينة الملك عبد العزيز التي توجد في الرياض وكذلك العديد من مراكز الابحاث وغيرها لذلك قررت وزارة الحرس الوطني بتوفير بعض الوظائف لحملة الثانوية فأعلي وذلك تم تحديده في بعض المدن مثل :-

الرياض

جدة

المدينة المنورة

الاحساء , والدمام

ومنذ قليل اعلنت الشئون الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني بتوفر 275 وظيفة وتم الاعلان عن الخبر عن طريق الموقع الالكتروني المعروف “بوابة التوظيف” وجاءت الوظائف كالاتي :-

الوظائف الإدارية 38 وظيفة متوفرة في جدة والدمام الوظائف الفنية والهندسية 3 وظائف متوفرة في جدة الفرص التدريبية 59 وظيفة متوفرة في جدة والدمام والاحساء

وكذلك يوجد وظائف طبية وصحية وتمريضية متوفرة في الاماكن الاتية :-

وظائف طبية 66 وظيفة توجد في الرياض والمدينة المنورة وجدة وظائف صحية 17 وظيفة توجد في جدة والاحساء وظائف للتمريض 92 وظيفة توجد في المدينة المنورة وجدة تصريحات الشئون الصحية عن الوظائف المتوفرة حديثا وفي اخر التصريحات اوضحت الشئون الصحية التابعة للحرس الوطني بأن بوابة التوظيف هي البوابة الرئيسية للتسجيل لتوظيف العمل وانها تقول بتحديث مستمر للوظائف ولذك تم التنويه علي انه في حالة عدم وجود وظيفة في قسم معين يتحتم عليك اعادة المحاولة واذا كنت مستخدم جديد سيتم تحوليك علي مركز النفاذ الوطني وفي تلك الحالة يجب عليك الدخول بأسم المستخدم وكلمة المرور المسجلين في نظام ابشر الالكتروني الذي تم اطلاقة من خلال وزارة الداخلية السعودية

وللتسجيل او التقديم علي الوظائف يجب الضغط علي هذا الرابط

وللاستفسار عن الوظائف يرجي متابعة الصفحة الرئيسية لوزارة الحرس الوطني