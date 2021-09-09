منصة عقاري الهيئة العامة للعقار للخدمات العقارية والتراخيص الإلكترونية بالسعودية، فقد أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بداية العمل والأخذ بترخيص المنصات العقارية الإلكترونية والعمل علي تصنيفها، بالإضافة الي وضع ضوابط خاصة من أجل الإعلانات العقارية التي تتم داخل المملكة العربية السعودية، كما أكدت الهيئة علي دخول الكثير من الخدمات التي تخص العمل العقاري حيز النفاذ من خلال منصة عقاري، وبدء العمل بها داخل جميع مدن المملكة، ويهدف توفير منصة عقاري الي تقليل نسبة الإعلانات الوهمية الخاصة بالقطاع العقاري والعمل علي رفع مصداقية الأخذ بإعلانات المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة التي يتم الإعلان عنها وفق مستند قانوني، ومن خلال موقعنا ننفرد برصد ضوابط العمل وشروط التسجيل في منصة عقاري للخدمات العقارية بالسعودية.

ضوابط العمل وشروط منصة عقاري للخدمات العقارية

وفق ضبط معايير ترخيص المنصات العقارية التي تتم إلكترونياً والعمل علي تصنيفها، والتحكم في ضوابط الإعلانات العقارية التي تخص المنشآت العقارية، فسوف يعمل ذلك علي رفع درجة الثقة الخاصة بالمواطنين علي التعامل معها، مما يحفظ بشكل عام حقوق المتعاملين، وتحسين مدي جودة الخدمات التي يتم تقديمها من جهة القطاع العقاري بالمملكة، وتكون هناك مرجعية قانونية تحكم أنظمة التسويق العقاري الإلكتروني، ومن بين شروط الإعلانات العقارية التي يتم الإعلان عنها ما يلي:

يجب أن يكون صاحب الإعلان سعودي الجنسية.

يجب أن يكون هناك شخصية اعتبارية مُرخص لها مزاولة نشاط الإعلان العقاري دخل المملكة.

يشترط أن يكون المُعلن من المالكين للعقار أو أن يكون مفوضاً.

يجب إضافة الرقم الخاص بالشخص المُعلن والتفويض الذي تم صدوره من خلال الهيئة بكافة الإعلانات العقارية.

خدمات منصة عقاري الإلكترونية

قد قامت الهيئة بإطلاق خدمات “منصة عقاري” الإلكترونية من أجل توفير بعض الخدمات مثل:

خدمات التسجيل الخاصة بالمنشآت العقارية.

خدمات التراخيص المتعلقة بالمنصات العقارية.

توفير خدمة الاستعلام عن المُعلن العقاري.

خدمة ترخيص الأفراد المتعددة.

خدمة الاستعلام عن المنشآت العقارية التي لها تصنيف.

خدمات متنوعة تخص المعلنين العقاريين.

الاستعلام عن رفع الاعتراضات عن الإعلانات التي تعتبر مخالفة.

ومن خلال موقع الهيئة الإلكتروني، يحق لكافة المنصات العقارية بالمملكة ولجميع الأفراد التمّكن من مزاولة نشاط الإعلانات العقارية بالإضافة الي التقديم على الترخيص والحصول عليه إلكترونياً.