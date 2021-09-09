نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط بوابة دعم ريف تسجيل دخول.. شرح دخول بوابة الدعم الريفي لربات البيوت والاستفادة من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف تسجيل دخول ، منذ إطلاق برنامج الدعم الريفي والكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يودون الوصول إلى رابط بوابة دعم ريف تسجيل دخول. وذلك من أجل الحصول على الدعم الريفي المخصص لكافة الذين يقومون بالتسجيل في برنامج الدعم الريفي بالمملكة السعودية، والذي يهدف لتحسين المجتمع الريفي في المملكة، ولذلك سنوفر لكم أدناه رابط دعم ريف تسجيل دخول، من أجل التسجيل والإطلاع على المزيد من التفاصيل والخطوات الصحيحة للتسجيل في برنامج الدعم الريفي.

دعم ريف تسجيل دخول

يأتي برنامج الدعم الريفي ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف برنامج الدعم الريفي في المملكة السعودية إلى العديد من الأهداف. ولكن أهمها هو تحسين القطاع الريفي الزراعي في المملكة، كما يهدف دعم ريف إلى مساعدة صغار المزارعين في المملكة في تنمية كافة أنشطتهم الزراعية.

وانطلقت بوابة دعم ريف عن طريق وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية منذ فترة، وكانت الوزارة قد أعلنت فتح التسجيل في برنامج الدعم الريفي من كافة القطاعات في المملكة، متخصصي تربية النحل والمسؤولين عن إنتاج اللبن وكذلك منتج الورد والمحاصيل الأخرى البعلية والفاكهة.

شروط التسجيل في دعم ريف

وفي ذات السياق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط التسجيل في دعم ريف. والتي تتمثل في التالي:

أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشراً لمهامها بنفسه.

أن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

ألا يقل عمر المتقدم عن إحدى وعشرون عاماً.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريالاً.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريالا سنوياً لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة وثائق معتبرة لدى البرنامج.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية و الفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلاً في المنصة الإلكترونية .

استكمال البيانات الشخصية و الفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

يُمكنكم إتمام عملية تسجيل دعم ريف عبر بوابة الدعم الريفي تسجيل الدخول في السعودية، من خلال إتباع الفيديو التالي:

رابط دعم ريف تسجيل دخول

والآن يُمكنكم الدخول عبر رابط بوابة دعم ريف. تسجيل دخول بوابة ريف ، والإطلاع على التفاصيل الكاملة عن تسجيل دعم ريف، ومعلوم أن برنامج الدعم الريفي يستهدف القطاعات الواعدة للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برنامج فرعية لكل قطاع.

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 ، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية رابط التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1443 ، وبينت الوزارة موعد صرف دعم ريف للأسر المنتجة والتي يتمثل في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ،رابط بوابة دعم ريف الإلكترونية ، ويأتي ذلك لعدد من الأهداف أهمها مساعدة صغار المزارعين في المملكة في تنمية كافة أنشطتهم الزراعية.