معرفة رقم موبايلي عبر الجوال والإنترنت 1443

نسيان رقم شريحة الهاتف الجوال أمر قد يواجهه كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن معرفة رقم موبايلي عبر الجوال والإنترنت بكل سهولة، خصوصًا أن الكثير يحتاجون إليه في أثناء تسجيل البيانات وتعبئة المعلومات الخاصة بالخدمات العديدة في المملكة، ومعظمها عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، وتُوفر شركة موبايلي هذه الخدمة لجميع المشتركين في الشبكة عبر الاتصال على خدمة العملاء أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، وذلك للتيسير عليهم في الحصول على الرقم الخاص بهم في أي وقت.

معرفة رقم موبايلي عبر الجوال

ويمكن لأي مواطن أو مقيم في السعودية من المشتركين في شركة mobily، معرفة رقم موبايلي عبر الجوال، بالاتصال على ممثلي خدمة العملاء في المملكة، واتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

فتح الهاتف الجوّال على شريحة شركة موبايلي.

النقر على الرقم *222#.

النقر على زر اتصال.

عرض رقم الهاتف في رسالة قصيرة.

كما يمكن الاتصال على صديق، ومعرفة الرقم الخاص بالشريحة من خلاله.

كيفية معرفة رقم الجوال برقم الهوية

ومن الممكن الاستعلام عن رقم الجوال برقم الهوية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. النقر على الخدمات. اختيار أرقامي. النقر على الدخول إلى الخدمة. قراءة وصف الخدمة. النقر على ابدأ الخدمة. إدخال رقم الهوية الوطنية. تحديد تاريخ الميلاد من التقويم. إدخال رقم الهاتف. إدخال رمز التحقق. النقر على الاستعلام لمعرفة أرقام الهاتف المطلوبة.

طريقة معرفة رقم شريحة موبايلي المفصول

من الممكن معرفة رقم شريحة موبايلي المفصول من خلال الاتصال على عملاء الشركة، واتباع الخطوات الآتية:

الاتصال على خدمة عملاء شركة موبايلي عبر الرقم 1100.

والاستعلام عن حالة رقم موبايلي بعد تقديم البيانات الشخصية.

التحقق من حالة التغطية على رقم موبايلي.

إدخال المدينة والحي ونوع الخدمة.

عرض تفاصيل الخدمة وهل مفصولة أم لا.

كيفية معرفة رقم شريحة mobily من الرقم التسلسلي

كما يمكن معرفة رقم شريحة mobily من خلال الرقم التسلسلي الخاص بها باتباع التعليمات التالية: