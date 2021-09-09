نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ نزول الرواتب في السعودية لشهر سبتمبر 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم كثير من المواطنين والمقيمين بمعرفة تاريخ نزول الرواتب في السعودية لشهر سبتمبر 2021م، سيما بعد عودة الطلاب والطالبات إلى المدارس، وزيادة الإنفاق الأسري خلال هذه الفترة، فيما حددت جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية مواعيد صرف المرتبات في المملكة، وفي الوقت نفسه حددت المواعيد البديلة للصرف في حال وافقت إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية ليتمكن الموظفون من الصرف في فترات فتح البنوك.

تاريخ نزول الرواتب في السعودية 1443

وننشر تاريخ نزول الرواتب في السعودية لشهر سبتمبر 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في التعرف إلى هذا الموعد وغيره من الشهور المقبلة، حتى نهاية العام الميلادي الحالي، وهي وفقًا لوزارة المالية السعودية على النحو التالي:

موعد صرف راتب شهر سبتمبر، يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر 2021م.

وصرف راتب شهر أكتوبر، يصرف يوم الأربعاء الموافق 27 أكتوبر 2021م.

كما يجري صرف رواتب شهر نوفمبر، يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021م، ولن يجري الصرف يوم 27، لأنه يوافق إجازة أسبوعية.

بالنسبة لصرف راتب شهر ديسمبر، فسيكون يوم الإثنين الموافق 27 ديسمبر 2021م.

وقد جرى صرف راتب شهر أغسطس الماضي في 26 أغسطس، وهو قبل اليوم المحدد بيوم، لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

قيمة مرتبات الموظفين في السعودية

تبدأ مرتبات الموظفين في المملكة العربية السعودية من الحد الأدنى الذي قررته الحكومة بنحو 4,230 ريالا، ويصل إلى الحد الأعلى وهو 74,600 ريال، فيما تأتي بعض الرواتب على النحو التالي:

راتب مدير عام تنفيذي متعدد الجنسيات 38,343 دولارًا.

وراتب مدير عام تنفيذي (شركات محلية) 27,114 دولارًا.

وراتب مدير توظيف 8,377 دولارًا.

وراتب مدير مدرسة 7,220 دولارًا.

كما أنّ راتب مدير عام فندق 10.410 دولارات.

وراتب المحامي 10.012دولارًا.

وراتب مدير عقارات 894 دولارًا.

وراتب مدير إدارة المرافق 6,937 دولارًا.

وراتب مدير مبيعات 6,115 دولارًا.

راتب مدير فرع بنك 4,727 دولارًا.

وراتب مدير موارد بشرية 8,820 دولارًا.

وراتب مدير مشروع بناء 8,761 دولارًا.

كما يأتي راتب مدير تقنية المعلومات بنحو 8,505 دولارات.

وتأتي مهن: مهندس البترول، والطبيب، ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات، ومديري المشروعات والمؤسسات، وقطاع الإعلام والنشر، والتسويق والمبيعات، وغيرهم على رأس الوظائف التي يحصل أصحابها على رواتب مرتفعة.