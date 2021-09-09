أمتلك سيارة أحلامك بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة وأقسام مجدولة حتي 5 سنوات

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أمتلك سيارة أحلامك بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة ، عرض تمويلي توفره شركة اليسر للإجارة والتمويل ، للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بأقل هامش ربح ، وبإمتيازات عديدة يمكن للمواطن الاستفادة بها عند التقدم بطلب للحصول على التمويل التأجيري من شركة اليسر للإجارة والتمويل ، كما يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ تمويلية كبيرة من خلال هذا العرض ، والتي تمكنة من شراء السيارة التي يرغب في الحصول عليها بشروط سهلة وميسرة لجميع العملاء بالمملكة العربية السعودية. أهم مزايا تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء في المملكة العربية السعودية تمويل فورى بهامش ربح تنافسي. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. تمويل بدون كفيل ولا ضامن. المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج بشروط ميسرة. المواطن المتقاعد أيضاً في المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من تمويل شركة اليسر بأقل راتب تقاعد. يمكن لطالب التمويل الموظف في جهة غير معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، الاستفادة من التمويل بشروط غير معقدة. مدة سداد مبلغ التمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل الفرصة للعملاء لجدولة الدفعات حتي 24 شهر إضافي. تتيح شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء إمكانية تمويل السيارات المستعملة. أهم المستندات المطلوبة لاستكمال الطلب الهوية الوطنية لطالب التمويل السعودي أو هوية طالب التمويل المقيم.

طالب التمويل يجب أن يقدم رخصة قيادة سارية المفعول .

يجب تقديم وثيقة تعريف بالدخل الشهرى لطالب التمويل.

تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر.

يلزم إرفاق العنوان الوطني لطالب التمويل في المملكة العربية السعودية لاستكمال الإجراءات. شروط طلب تمويل شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون كفيل في المملكة العربية السعودية السعوديين والمقيمين أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

ثلاثة أشهر هو الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة اليسر بدون كفيل. الوسوم عمر شويل - جدة أمتلك سيارة أحلامك بدون كفيل وبمبالغ مالية كبيرة وأقسام مجدولة حتي 5 سنوات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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