تمويل بموافقة فورية وإيداع سريع دون الحاجة لكفيل ولا تحويل للراتب

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عمر شويل - جدة تمويل بموافقة فورية وأيضاً إيداع سريع ولا يشترط لوجود كفيل كل ذلك مع تمويل شركة التيسير بالسعودية حيث توفر شركة التيسير تمويل شخصي يتمتع من خلاله العميل بالموافقة السريعة على طلب التمويل وأيضاً توفير طرق سداد مختلفة ويتميز كذلك بإيداع فوري لمبلغ التمويل بعد الموافقة وفي غضون 24 ساعة من طلب التمويل وبعد توافر جميع متطلبات الحصول على التمويل لدى شركة التيسير للتمويل.

تمويل بموافقة فورية وإيداع سريع لدى شركة التيسير للتمويل

تقدم شركة التيسير للتمويل تمويل شخصي كاش وأيضاً لا يحتاج لوجود كفيل أو ضامن ويتميز كذلك تمويل شركة التيسير بالعديد من المزايا وهي:

تمويل شركة التيسير لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً تمويل شركة التيسير بإيداع سريع لقيمة التمويل وخلال 24 ساعة.

كذلك يتميز التمويل الشخصي لدى شركة التيسير بأنه لا يشترط وجود ضامن وأيضاً لا يحتاج لتحويل الراتب.

يوفر أيضاً قرض شركة التيسير فترة سداد ميسرة تبدأ من عام وربما تصل حتى 5 سنوات.

يستطيع العميل الراغب في الحصول على تمويل شركة التيسير الحصول على مبلغ يصل قيمة إلى 100 ألف ريال سعودي.

تمويل شركة التيسير يتميز أيضاً بهامش ربح تنافسي ولا يتغير طوال فترة التمويل.

كما يستطيع العميل المتقدم الحصول على التسوية المبكرة في أى وقت.

شروط تمويل شركة التيسير بالسعودية

صممت شركة التيسير للتمويل القرض الشخصي السريع والذى أيضاً متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة ولا يشترط كذلك لوجود ضامن صممته بشروط ميسرة وتتمثل تلك الشروط في:

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

كذلك يشترط أن يكون سن المواطن السعودي طالب التمويل لا يقل عن 21 عام كحد أدنى.

يشترط أيضاً على المتقدم أن يكون دخله الشهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي.

كما لابد أن تكون فترة العمل للمواطن السعودي المتقدم لا تقل عن 6 أشهر من أجل الحصول على التمويل.

طريقة الحصول على تمويل شركة التيسير للتمويل بالسعودية

يستطيع العميل المتقدم طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل بالسعودية ثم الدخول على رابط التمويل الشخصي بعد مراجعة كل تفاصيل التمويل الشخصي لدى شركة التيسير يتم الضغط على طلب التمويل الآن وأيضاً ملئ نموذج طلب التمويل.