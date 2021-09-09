طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي عن طريق الجوال أو مباشر 1443 بالتفصيل

طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي من أهم وأشهر الخِدْمَات التي يُقدمها بنك الراجحي السعودي إلى عملائه من أجل مساعدتهم على تأمين حساباتهم في البنك خصوصًا عند تحويل الأموال ، وهناك طريقة وخطوات مُحددة تم الإعلان عنها من قَِبل القائمين على مَصْرِف الراجحي داخل المملكة العربية السُّعُودية ؛ حتى يتم من خلاها إضافة مستفيد سواء محلي أو دولي إلى حساب المستخدم في بنك الراجحي عبر تطبيق الراجحي الرسمي أو مباشر الأفراد ، وسوف يتم توضيحها كاملة عبر الفقرات والأسطر التالية الذكر المقدمة عبر موقع ثقفني.

خدمة إضافة مستفيد بنك الراجحي

إن خدمة إضافة مستفيد عبر بنك الراجحي السعودي هي واحدة من أهم الخِدْمَات الرقمية التي قد لا يعرفها الكثيرين ، والمقصود بهذه الخدمة هو إمكانية البَدْء في إضافة اسم فرد معين عبر إدخال قم الحساب خاصته ، ومن ثم ؛ سوف يظهر اسم هذا الفرد بوضوح في حالة كان رَقْم الحساب خاصته صحيحًا ؛ وبذلك سوف يضمن عملاء مَصْرِف الراجحي أن عملية التحويل سوف تتم للشخص الصحيح فعليًا دون حدوث أي أخطاء في أثناء عملية التحويل وينطبق ذلك على التحويل إلى حساب آخر محلي أو دَوْليّ.

ومن مميزات خدمة إضافة مستفيد عبر بنك الراجحي أيضًا ؛ هي أن الفرد الذي سيتم إضافته ؛ سوف يتم حفظه في قائمة المستفيدين لدى المستخدم على تطبيق الراجحي أو عبر حسابه على الموقع الرسمي للمصرف ، مما يُعني أن عميل البنك لن يكون في حاجة إلى إدخال رقم هذا الشخص مرة أخرى عند الرغبة في تحويل الأموال إليه مرة ثانية من حساب الراجحي خاصته، حيث سوف يكون عليه اختياره من قائمة المستفيدين فقط.

طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي 1443 محلي أو دولي

يُمكن لأي من عملاء مَصْرِف الراجحي داخل المملكة العربية السُّعُودية معرفة طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي 1443 عبر اتباع الخطوات التالية: