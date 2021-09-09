نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي عن طريق الجوال أو مباشر 1443 بالتفصيل في المقال التالي
طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي من أهم وأشهر الخِدْمَات التي يُقدمها بنك الراجحي السعودي إلى عملائه من أجل مساعدتهم على تأمين حساباتهم في البنك خصوصًا عند تحويل الأموال ، وهناك طريقة وخطوات مُحددة تم الإعلان عنها من قَِبل القائمين على مَصْرِف الراجحي داخل المملكة العربية السُّعُودية ؛ حتى يتم من خلاها إضافة مستفيد سواء محلي أو دولي إلى حساب المستخدم في بنك الراجحي عبر تطبيق الراجحي الرسمي أو مباشر الأفراد ، وسوف يتم توضيحها كاملة عبر الفقرات والأسطر التالية الذكر المقدمة عبر موقع ثقفني.
خدمة إضافة مستفيد بنك الراجحي
إن خدمة إضافة مستفيد عبر بنك الراجحي السعودي هي واحدة من أهم الخِدْمَات الرقمية التي قد لا يعرفها الكثيرين ، والمقصود بهذه الخدمة هو إمكانية البَدْء في إضافة اسم فرد معين عبر إدخال قم الحساب خاصته ، ومن ثم ؛ سوف يظهر اسم هذا الفرد بوضوح في حالة كان رَقْم الحساب خاصته صحيحًا ؛ وبذلك سوف يضمن عملاء مَصْرِف الراجحي أن عملية التحويل سوف تتم للشخص الصحيح فعليًا دون حدوث أي أخطاء في أثناء عملية التحويل وينطبق ذلك على التحويل إلى حساب آخر محلي أو دَوْليّ.
ومن مميزات خدمة إضافة مستفيد عبر بنك الراجحي أيضًا ؛ هي أن الفرد الذي سيتم إضافته ؛ سوف يتم حفظه في قائمة المستفيدين لدى المستخدم على تطبيق الراجحي أو عبر حسابه على الموقع الرسمي للمصرف ، مما يُعني أن عميل البنك لن يكون في حاجة إلى إدخال رقم هذا الشخص مرة أخرى عند الرغبة في تحويل الأموال إليه مرة ثانية من حساب الراجحي خاصته، حيث سوف يكون عليه اختياره من قائمة المستفيدين فقط.
طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي 1443 محلي أو دولي
يُمكن لأي من عملاء مَصْرِف الراجحي داخل المملكة العربية السُّعُودية معرفة طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي 1443 عبر اتباع الخطوات التالية:
- تحميل تطبيق مَصْرِف الراجحي على الهاتف الجوال ، أو الولوج إلى خدمة مباشر الأفراد الراجحي عبر الإنترنت.
- تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم سواء على التطبيق أو على موقع الويب.
- الذَّهاب بعد ذلك إلى القائمة الرئيسية
- النقر على الجزء الخاص بخدمة (التحويل).
- من القائمة؛ يتم اختيار خدمة (إضافة مستفيد جديد).
- البَدْء في تحديد نوع المستفيد سواء (محلي) من داخل المملكة أو (دولي) من خارج المملكة.
- إدخال بيانات المستفيد والتي تشمل:
- الاسم المختصر.
- عنوان البريد الإلكتروني E-mail للمستفيد.
- إدخال رقم الحساب للمستفيد.
- بعد الانتهاء من إدخال البيانات ؛ يتم الضغط على (حفظ).
- سوف يتم ها إضافة المستفيد ، وسوف يصل إلى المستخدم رسالة قصيرة على رَقْم الهاتف الجوال المرتبط بالحساب تُفيد بأنه قد تم إضافة هذا المستفيد إلى حسابه عبر المصرف بنجاح.
- يجب بعد ذلك تأكيد تفعيل هذا المستفيد في حساب المستخدم من خلال أمان الراجحي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة إضافة مستفيد في بنك الراجحي عن طريق الجوال أو مباشر 1443 بالتفصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.