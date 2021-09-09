إيداع الدفعة 46 حساب المواطن لشهر سبتمبر لمستحقيها بالسعودية 1443هـ

إيداع الدفعة 46 حساب المواطن ، بالمملكة العربية السعودية، لمستحقيه مكتملي الأهلية، مستوفي الشروط، بدأ منذ ساعات مضت، الدعم المخصص لشهر سبتمبر للعام 2021م، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس، 9 سبتمبر 2021م، الموافق 2 من شهر صفر 1443هـ، وفق الجدول الدوري الشهري، لإيداع دعم حساب المواطن، وهو يوم 10 ميلادي من كل شهر، والذي يتم تأخيره يوم، أو تقديمه يوم، في حال وافق يوم 10 في الشهر الميلادي موعد عطلة رسمية أسبوعية، أو أعياد رسمية، أو إجازات رسمية بالمملكة، لذا تم تقديم صرف حساب مواطن، الدفعة 46، يوم قبل وفق ما رآه المسؤولين عن برنامج حساب مواطن، ليتم وصول الدعم المالي لمستحقيه، قبل إجازة يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021م.

إيداع الدفعة 46 حساب المواطن

إضافة لما سبق ذكره، فإن برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، يقدم دعم مالي مباشر، للمستحقين من متوسطي الدخل ومنخفضي الدخل شهريًا، لمساعدتهم على سد احتياجاتهم ، من مأكل ومشرب وملبس، في ظل التحديات الاقتصادية، التي تبنتها امملكة، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تهدف للارتقاء بالمملكة على كافة المستويات، وجعلها نموذجًا عالميًا رائدًا، مع عدم التأثير على مستوى معيشة المواطن السعودي، خاصة متوسطي ومنخقضي الدخل.

شروط صرف دعم شهر سبتمبر 2021 حساب المواطن بالسعودية

وفي نفس السياق السابق ذكره، يتم صرف حساب المواطن، بشكل دوري شهري، لمستحقيه مكتملي البيانات، ومكتملي أهلية الاستحقاق، ومستوفي الشروط التالي ذكرها:

أولًا يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية. كذلك شرط أن يكون مستحق الدعم، مقيم إقامة كاملة، بالمملكة العربية السعودية. كما يشمل الدعم، المطلقات والأرامل السعوديات. كذلك يشمل الدعم المرأة السعودية، المتزوجة بغير سعودي الجنسية. أيضًا يشترط لاستحقاق الدعم أن يكون المستفيد، من ذوي الإعاقة التي تمنعهم عن أداء عمل. كما يخرج من دعم حساب المواطن، من لهم سجل تجاري بالمملكة. في النهاية يخرج أيضًا من دعم حساب المواطن، المتواجدون في السجون، أو المودعون بأحد دور الرعاية بالمملكة.

رابط الاستعلام عن دعم الدفعة 46 سبتمبر 1443هـ

في الختام لمستحقي دعم الدفعة 46، من حساب المواطن، بإمكانهم الاستعلام عن قيمة مستحقاتهم، من خلال اتباع الخطوات التالية: