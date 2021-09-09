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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء 1443 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي
الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها، اليوم الخميس، 9 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 2 صفر 1443هـ، من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على رابط الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر، والتي بموجبها يتم تسجيل أسماء المواليد الجدد، حيث وفق ما أوضحته الأحوال المدنية بالسعودية، أنه يجوز السماح بتسجيل الأسماء، المعرفة ب ال، فهي من الأسماء المعروفة عند العرب منذ القدم، مثل البراء، العنود، كما تم منع الأسماء المركبة نهائيًا، وأشارت أيضًا بالتشديد على منع، كافة الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، ومنها عبد الرسول، وقد شددت على كافة مكاتب الأحوال المدنية، بالمملكة العربية السعودية، على الالتزام بالضوابط الجديدة، لتسجيل أسماء المواليد 1443هـ.
الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء 1443
إضافة لما سبق ذكره، فإن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تقدم رسالة هامة، وفق رؤية المملكة 2030م، وهي أن تكون الرائدة والأولى في تقديم الخدمات الحكومية، بكفاءة وجودة عالية، وذلك من خلال دورها في تسجيل المواطنين، والمقيمين على الأراضي السعودية، وكذلك في ضبط الواقعات المتنوعة والمختلفة، وإتاحتها لهم، وللجهات المختصة ذات العلاقة بمصالحهم، بكافة الصور والإمكانيات المتاحة، على أكمل وجه.
أبرز شروط تسجيل أسماء المواليد 2021م بالمملكة العربية السعودية
في الختام نوضح أبرز 5 شروط وضوابط، وضعتها الأحوال المدنية بالسعودية، لتسجيل المواليد الجدد 2021م، وفق الترتيب التالي ذكره:
- أولًا يجوز للمواطن تسجيل اسم المولود الجديد، معرف ب ال، مثل العنود والبراء، الوليد، فهي أسماء من المجمتع العربي، ومعروفة منذ قديم الزمن، ولا بأس باستخدامها.
- كذلك تم منع كافة الأسماء المخالفة، للشريعة الإسلامية الحنيفة، حيث تعد نوع من أنواع الشرك بالله، ومنها عبد الرسول.
- كما تم منع جميع الأسماء المركبة، منعًا نهائيًا، مثل اسم محمد مصطفى، محمد صالح، أحمد مصطفي،… إلخ.
- أيضًا تم منع وضع الألقاب، قبل اسم المولود، مثل السيد،… إلخ.
- في النهاية تم منع إضافة العبارات التعرفية، بعد بالاسم في خانة الاسم، مثل المعروف بكذا.
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