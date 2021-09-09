الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء 1443 ، بالمملكة العربية السعودية، وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها، اليوم الخميس، 9 من شهر سبتمبر 2021م، الموافق 2 صفر 1443هـ، من قبل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على رابط الحساب الرسمي الإلكتروني تويتر، والتي بموجبها يتم تسجيل أسماء المواليد الجدد، حيث وفق ما أوضحته الأحوال المدنية بالسعودية، أنه يجوز السماح بتسجيل الأسماء، المعرفة ب ال، فهي من الأسماء المعروفة عند العرب منذ القدم، مثل البراء، العنود، كما تم منع الأسماء المركبة نهائيًا، وأشارت أيضًا بالتشديد على منع، كافة الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية، ومنها عبد الرسول، وقد شددت على كافة مكاتب الأحوال المدنية، بالمملكة العربية السعودية، على الالتزام بالضوابط الجديدة، لتسجيل أسماء المواليد 1443هـ.

الأحوال المدنية ضوابط تسجيل الأسماء 1443

إضافة لما سبق ذكره، فإن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تقدم رسالة هامة، وفق رؤية المملكة 2030م، وهي أن تكون الرائدة والأولى في تقديم الخدمات الحكومية، بكفاءة وجودة عالية، وذلك من خلال دورها في تسجيل المواطنين، والمقيمين على الأراضي السعودية، وكذلك في ضبط الواقعات المتنوعة والمختلفة، وإتاحتها لهم، وللجهات المختصة ذات العلاقة بمصالحهم، بكافة الصور والإمكانيات المتاحة، على أكمل وجه.

أبرز شروط تسجيل أسماء المواليد 2021م بالمملكة العربية السعودية

في الختام نوضح أبرز 5 شروط وضوابط، وضعتها الأحوال المدنية بالسعودية، لتسجيل المواليد الجدد 2021م، وفق الترتيب التالي ذكره: