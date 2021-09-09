الديوان الملكي السعودي طلب مساعدات مالية وسداد الديون

طلب مساعدة مالية قد يتعرض البعض من المواطنين لأزمة مالية وتعثر فى سداد الديون، الأمر الذي يدفع بهم للبحث عن أحدى طرق المساعدة والتي تعد من ضمنها المساعدات المقدمة من الديوان الملكي السعودي، فيبحث الكثيرين عن الصيغة الجيدة لإرسال طلب مساعدة مالية لديوان الملكي لسداد الديون أو لأحتياجاتهم الخاصة، ولذلك سنوضح لكم الأن كافة التفاصيل الخاصة بطلب المساعدة.

طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي تخصص فى مساعدة المواطنين السعوديين بشكل مالي، فيقدم الديوان المساعدات الأنسانية للمواطنين الراغبين فى العلاج وذلك لإجراء بعض العمليات الجراحية أو لعلاج بعض الأمراض والتي منها الفشل الكلوي وحالات الإعاقة، بالاضافة إلى ذلك أيضاً يقدم الديوان خدمة سداد الديون عن المسجونين وغيرهم من المواطنين المتعثرين، كما يوفر لهم المساعدات المالية لسد أحتياجاتهم اليومية، وتقدم تلك المساعدات بعد التأكد من أحقية أصحابها لها.

طريقة طلب مساعدة مالية من الديوان الملك السعودي

سنوضح لكم الأن الطريقة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة مالية لتقديمه لديوان الملكي السعودي:

تبدأ بتوجيه التحية إلى خادم الحرمين الشريفين “الملك سلمان”.

تقوم بتحديد نوع المساعدة التي تطلبها سواء كانت مساعدة مالية أو مساعدة طبية أو إسقاط حكم قضائي أو مساعدة لسداد دين أو قرض، أو مساعدة لتقديم شكوى ضد أحد المسؤولين بالمملكة.

ثم تقوم بتوضيح الأسباب التي دفعتك لطلب المساعدة.

إرفاض المستندات والأوراق التي تؤكد صحة الطلب المقدم.

فى النهاية تقدم الشكر والتقدير لخادم الحرمين والتأمل بقبول الطلب المقدم.

وخلال فترة قصيرة سيتم التواصل مع صاحب الطلب من مسئولي الديوان الملكي.

عنوان الديوان الملكي لتقديم طلب المساعدة

يتم إرسال طلب المساعدة المالية لديوان الملكي على عنوان : الرياض 12911 المملكة العربية السعودية.

ويمكن أيضاَ التواصل من خلال الأرقام الخاصة لديوان الملكي وذلك بالاتصال على : 8004000000 أو 92003003

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم طريقة طلب المساعدة المالية المقدمه لديوان الملكي السعودي، وصيغة كتابة الطلب، بالاضافة إلى عنوان الإرسال لديوان الملكي وأرقام التواصل معه، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها وسنقوم بالرد عليها فوراً.