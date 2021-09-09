نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في برنامج وصول عبر طاقات wusool.sa وشروط الاستفادة من برنامج دعم المرأة العاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج وصول ، هناك الكثير من العاملات في المملكة العربية السعودية، يبحثن عن طريقة التسجيل في برنامج وصول ، فيما يتم طرح بعض الأسئلة التي يبحثن عن إجابتها. والتي يأتي في مقدمتها ما هي شروط برنامج وصول ، وكيف يمكنني الاستفادة من دعم وصول في تطبيق اوبر وكريم معاً، لذلك سنسلط الضوء خلال هذا التقرير لرصد وتقديم تفاصيل كاملة عن التسجيل في برنامج وصول wusool ، البرنامج الأكبر والأهم لدعم المرأة السعودية العاملة.

التسجيل في برنامج وصول

قبل البدء بتقديم طريقة التسجيل في برنامج وصول ، نود أن نذكركم بالتعريف بالبرنامج، فهو برنامج مُقدم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع مزودي خدمة توجيه سيارات الأجرة لدعم المرأة العاملة. وذلك من أجل سهولة وسرعة الانتقال من مكان لآخر بين مقر المنزل ومقر العمل بالقطاع الخاص، والعمل على زيادة الاستقرار لدى المرأة العاملة في برنامجها الوظيفي.

أما عن التسجيل في برنامج وصول ، فيتطلب الأمر أولاً الولوج عبر طاقات، فمن ترغب بإتمام عملية التسجيل في وصول سيكون ذلك من خلال بوابة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، ونتناول معكم في السطور القليلة القادمة طريقة التسجيل في برنامج صول لدعم المرأة العاملة بالخطوات الصحيحة، شروط برنامج وصول.

شروط برنامج وصول طاقات

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نقطة الإجابة على بعض التساؤلات الأخرى والتي ضمنها شروط برنامج وصول ، أو شروط الالتحاق في برنامج وصول طاقات لدعم المرأة العاملة، وقبل ذلك نُفيدكم بأهداف برنامج وصول التي تتمثل في: تقليل نسبة البطالة من خلال مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص – تقديم الدعم المستمر لأجل الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة. وذلك عن طريق التخفيف من تكاليف التنقل – بهدف تحسين وتطوير عملية تنقل المرأة السعودية العاملة.

أما عن شروط برنامج وصول فتتمثل في التالي:

الجنسية: سعودية

العمر: 18-65 سنة

أجر شهري (الراتب الأساسي+بدل السكن): لا يزيد عن 8000 ريال سعودي

حالة التأمينات الاجتماعية: مسجلة

مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهراً (3 سنوات) خلال الخمس سنوات الماضية

طريقة التسجيل في برنامج وصول طاقات

نوضح الآن من خلال خطوات بسيطة وسهلة جداً، طريقة التسجيل في برنامج وصول عبر طاقات ، والتي تتمثل في ثمانية خطوات من السهل جداً عليكن اتباعها وتنفيذا بكل سهولة ويُسر.

الدخول إلى بوابة وصول wusool.sa

الضغط على زر انضمي الآن، وسيتم تحويل المسجلة إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات إنشاء حساب أو تسجيل الدخول إلى البوابة

التقديم من خلال الضغط على برنامج “برامجنا” من قائمة “وصول”

في حال كانت المتقدمة غير مؤهلة للبرنامج ستظهر لها أسباب عدم الأهلية

في حال كانت المتقدمة مؤهلة ستظهر لها صفحة تحديد موقعي المنزل والعمل على الخريطة ليتم مشاركتها مع مقدمي الخدمة

تقوم المتقدمة بتحديد موقعي العمل والمنزل على الخريطة و الموافقة على الشروط والأحكام ثم الضغط على .”التسجيل في البرنامج”

سيتم تفعيل وصول تلقائياً في تطبيق “أوبر و كريم”خلال 24 ساعة وستصل للمسجلة رسالة إرشادية على نفس بريدها الإلكتروني ورقم جوالها المسجل في طاقات من غير الحاجة لإرسال رابط التفعيل.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم بعض التفاصيل فيما يخص التسجيل في برنامج وصول طاقات لدعم المرأة السعودية العاملة ، شروط برنامج وصول وكيفية الاستفادة من دعم وصول في تطبيق اوبر وكريم معاً، وسوف نتابع معكم تقديم المزيد فيما يخص التسجيل في برنامج وصول لدعم المرأة العاملة في المملكة السعودية، وبعض التقارير الأخرى التي تتعلق بالخدمات الإلكترونية بالمملكة.