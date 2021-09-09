في 15 دقيقة منصة سلفة تقدم التمويل الشخصي الفوري الطارئ وشروطه ومزاياه وطريقة التقديم

في أقل من 15 دقيقة وفي اسرع وقت ممكن تحصل على قرض بمزايا غير مسبوقة، يكون مقالنا اليوم ومن خلال موقع ثقفني الشروط والمزايا وطريقة التقديم لمنصة سلفة للتمويل الشخصي الفوري الطارئ في 15 دقيقة، حيث تقدم منصة سلفة تعتبر أول منصة تعتمد على التقنية المالية Fintech، بحيث توفر التمويل للعملاء بأسرع وقت وأوفر للجهد، فقد لا يستغرق الحصول على التمويل أكثر من 15 دقيقة ما دامت تتوفر في العميل الشروط ومتطلبات التمويل، وفي أي وقت وفي أي مكان داخل المملكة دون حاجة لزيارة مقر شركة سلفة، وهي أول منصة للتمويل مرخصة من قبل البنك المركزي السعودي، ومن أبرز مزاياها توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبدون حاجة لتحويل راتب، مما تتيح للعميل الحصول على السيولة النقدية لمواجهة الحالات الطارئة، وتلبي الاحتياجات الضرورية بسرعة.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة:

يتميز التمويل الشخصي الطارئ من سلفة بعدة مزايا وأبرزها:

التوافق التام مع احكام الشريعة الإسلامية . هامش ربح تنافسي . سرعة الحصول على التمويل، حيث يتم الإيداع لمبلغ التمويل بحساب العميل بوقت قصير لا يتجاوز 15 دقيقة. فترة سداد مرنة تتناسب مع الظروف المادية للعميل. يمكن للعميل تحديد مبلغ التمويل ( 1000 – 5000 ريال) ومدة السداد. لا يتطلب تحويل الراتب، أو تقديم كفيل.

شروط الحصول على تمويل شخصي عبر منصة سلفة:

الشروط الميسرة للحصول على تمويل شخصي سريع وتشمل التالي:

أن یكون المتقدم سعودي الجنسیة، فهو غير متاح للمقيمين. أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأكثر، ولا يزيد عن 60 عام. التمویل متوفر بدون تحویل راتب. أن يكون المتقدم على رأس العمل، شريطة ان تكون فترة العمل بحد أدنى 3 أشهر في الخدمة لموظفي القطاع الحكومي، أو 6 أشهر لموظفي القطاع الخاص. أن يكون الحد الأدنى لراتب المتقدم 4,000 ریال سعودي.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي السريع عبر منصة سلفة:

حيث تمر عملية طلب التمويل من سلفة بـ3 خطوات كالتالي:

تحديد قيمة التمويل والمبلغ الطارئ المطلوب وثم تحديد الفترة المناسبة للسداد بحيث لا يؤثر على المركز المالي للعميل، وتجنب أي تعثر في السداد. تسجيل البيانات المطلوبة من بيانات شخصية وبيانات العمل، والحالة المالية للتحقق وثم تقييم الطلب بشكل سريع . استلام المبلغ المطلوب في حال الموافقة بعد التاكد من صحة البيانات المسجلة والوثائق الداعمة.

طريقة التقديم لطلب التمويل الشخصي:

تتبع الخطوات التالية: