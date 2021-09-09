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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض 2 مليون ريال ميسر السداد للسعوديين والمقيمين تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب من بنك البلاد في المقال التالي
يقدم بنك البلاد عدة تمويلات مالية متنوعة للمواطنين لتلبية احتياجاتهم المالية لسد العجز عن دفع متأخرات مالية عليهم او تسديد ديونهم او الصرف على أسرهم، واليوم اكتب عن تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك البلاد حيث يعتبر من أهم البنوك في المملكة يقدم خدمات إلكترونية عديدة ومصرفية، بالإضافة إلى برامج التمويل المتنوعة التي تعمل بشكل رقمي مميز مما يسهل جميع إجراءات الخدمة سواء القرض أو فتح حساب أو طلب بطاقة ائتمانية..وغيرها، كل هذا متاح للسعوديين والمقيمين على حد سواء بهدف تقديم المساعدات المالية بصورة ميسرة السداد، فالكثير من المواطنين والوافدين يحتاجون إلى تمويل سريع ومتاح و مضمون بأقساط ميسرة، وهذا ما يقدمه بنك البلاد لعملائه.
مميزات قرض شخصي بنك البلاد:
يمتاز قرض شخصي بمجموعة من الخصائص على النحو التالي:
- تمويل بدون كفيل متاح للسعوديين والمقيمين.
- إمكانية تأجيل أو قسط من بداية القرض وقسط كل عام.
- تمويل بدون تحويل راتب لموظفي البنوك.
- فترات السداد مرنة حتى 5 سنوات.
- قرض بدون ضامن للرجال والنساء موظفي القطاع العام والخاص.
- خاصية السداد المبكر في أي وقت وفق شروط البنك المركزي.
- متاح تمويل المتقاعدين بنفس التسهيلات الحالية.
- إعطاء الحرية للعميل في اختيار قيمة القسط حسب إمكانية دخلك الشهري.
- متاح الحصول على تمويل إضافي.
- القرض متوافق مع لجنة الهيئة الشرعية.
كيفية طلب تمويل بدون كفيل ولا تحويل راتب بنك البلاد:
- من خلال الموقع الإلكتروني لبنك البلاد التمويل الشخصي.
- ثم تمويل الأسهم المحلية، استيفاء الشروط التي تطلب أن لا يقل عمر المتقدم/مة عن 18 سنة.
- وأن يكون على رأس عمل في إحدى الوظائف قطاع خاص أو حكومي المعتمدة لدى البنك.
- وأن لا يقل الراتب عن 3000 ريال للسعوديين و3.500 ريالا لغير السعوديين.
- تعبئة نموذج الطلب إلكترونياً عبر الرابط الرسمي لبنك البلاد مع رفع المستندات والوثائق.
ولمزيد من المعلومات والإستفسارات الاتصال على رقم بنك البلاد 9200001002.
الاوراق والمستندات المطلوبة:
- صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.
- خطاب تحويل الراتب للعملاء غير منسوبي البنوك.
- تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط كاملا.
- ضرورة تعبئة إقرار الالتزامات الشخصية والإفصاح عنها فهي تسهل عليك تحديد القسط المناسب لتفادي التعثر في السداد.
- تعريف من جهة العمل بتفاصيل الراتب (المسمى الوظيفي – المبلغ الشهري – تاريخ الالتحاق بالوظيفة).
- بالنسبة للقطاع العسكري يتطلب صورة من بطاقة العمل.
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