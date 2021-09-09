تمويل السيارات وشروط الحصول علي التمويل من خدمات بنك الراجحي

تمويل السيارة من أكثر الموضوعات بحثا على محركات البحث بجوجل حيث يبحث الكثير من المواطنين عن تمويل سهل بسيط يمكنهم من الحصول على سيارة بأقساط سداد ميسرة وبشروط بسيطة سهلة، ومن خلال مقالي أكتب عن خدمات بنك الراجحي في تمويل السيارات وشروط الحصول علي التمويل، حيث تتسابق البنوك في تقديم كافة وسائل المساعدات والخدمات التي تساعد المواطن السعودي في شتى المجالات، وكان بنك الراجحي من أهم الجهات الحكومية السعودية التي تعمل دائمًا على توفير العديد من الخدمات والتسهيلات التي تعمل على مساعدة المواطن السعودي، ومن أهم تلك الخدمات هو تمويل السيارات، حيث أن بنك الراجحي يساعد عملائه في امتلاك سيارة بمختلف الانواع والاسعار، كل ما عليك هو التوجه إلى إحدى فروع بنك الراجحي والتقدم إلى خدمة تمويل السيارات إذا توافر لديك كافة الشروط.

مزايا بنك الراجحي في تمويل السيارات:

يمتاز بنك الراجحي بالعديد من التمويلات البنكية ومنه تمويل السيارات ومايمتاز به هذا التمويل فمنذ أن أعلن بنك الراجحي خدمة تمويل السيارات وجميع المواطنين السعوديين المقيمين بها أو الوافدين يبحثون عن حقيقة تلك الأمر، حيث أن بنك الراجحي يقدم خدمة تمويل السيارات لجميع المقيمين أو الوافدين وخطوات الحصول على السيارة كما يلى:

بنك الراجحي يوفر لعملائه خدمة امتلاك سيارة دون تقديم دفعة اولية مقدمة، كل ما يتطلبه بنك الراجحي هو وجود دخل شهري ثابت للمتقدم يتم من خلاله ضمان سداد التقسيط، ويتولى بنك الراجحي كافة الإجراءات الأخرى.

تحديد نوع السيارة وتحديد قيمة التقسيط المناسبة له وموافقته على نسبة أرباح الوكيل.

ثم يتم تسجيل السيارة باسم العميل بعد دفع القيمة المالية لبنك الراجحي.

شروط بنك الراجحي لتمويل السيارات:

لكي تحصل على تمويل السيارة هناك بعض الشروط التي وضعها بنك الراجحي ، وأهم هذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم إلى تمويل السيارات له دخل شهري ثابت. أن لا يقل الدخل الشهري للموظف عن 5000 ريال سعودي، والمتقاعدين لا يقل عن 1900 ريال سعودي. يعتمد نظام تمويل السيارات على التقسيط ولا يتم دفع مبلغ مقدم. يضيف قيمة 1% من قيمة الرسوم الاضافية. يصل التقسيط إلى 60 شهر أي 5 سنوات.

طرق التقديم إلى تمويل السيارات من بنك الراجحي:

لكي يحصل العميل على تمويل السيارة عليه التوجه لأي فرع من فروع بنك الراجحي أو من خلال رابط البنك الإلكتروني والتقديم من خلال المواقع الإلكترونية التابعة لبنك الراجحي، أو الإتصال على الأرقام التالية: 8001241222 والاستفسار عن كافة المعلومات.

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