نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الجواز أو رقم الهوية أو رقم الطلب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الجواز عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز، والتي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية حيث يستفيد من تلك المنصة الأشخاص الذين يرغبون في زيارة المملكة العربية السعودية من أجل العمل أو السياحة، حيث يتم تقديم من خلالها طلبات الحصول على الأنواع المختلفة من التأشيرات، ومتابعة الطلبات، وكذلك الاستعلام عن التأشيرات، والتعرف على الإجراءات التي تم اتخاذها في الطلبات المقدمة إلى وزارة الخارجية مسبقًا.

استعلام عن تأشيرة برقم الجواز

توفر منصة إنجاز الإلكترونية خدمة إمكانية استعلام عن التأشيرات من خدمات التأشيرات الإلكترونية ، وذلك بالقيام بعدة خطوات بسيطة وذلك بعد الحصول على جواز السفر حيث منصة إنجاز للتأشيرات هي أحد المنصات الإلكترونية المقدمة من وزارة الخارجية السعودية والتي يمكن من خلال المنصة تقديم طلب الحصول على تأشيرات الحج لمن هم خارج المملكة، وطلبات حجز العمرة، والاستقدام، وكذلك الاستعلام عن تلك الخدمات حتى صدور التأشيرة، وكذلك العديد من الخدمات المتعلقة بالتأشيرات للجهات والأفراد.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن التأشيرات الخاصة بهم من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية إنجاز، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة، ولكي يتم استعلام عن تأشيرة برقم الجواز يجب على الشخص المُستعلم أن يكون لديه رقم جواز السفر الخاص به، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاصة بـ منصة خدمات التأشيرات إنجاز.

بعد ذلك قم باختيار خدمة “استعلام عن تأشيرة برقم الطلب”.

قم بإدخال رقم طلب التأشيرة.

عليك بكتابة رقم جواز السفر الخاص بالمستعلم.

قم ادخل رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

ثم اضغط على زر “استعلام”.

استعلام عن تأشيرة برقم الطلب



تقدم منصة إنجاز للخدمات الإلكترونية خدمة الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب، وهي خدمة إلكترونية من خلالها يمكن الاستعلام عن صدور التأشيرة من عدمه من خلال استخدام رقم الطلب الذي حصل عليه المستعلم وقت تقديم طلب الحصول على التأشيرة، ويتم الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول إلى منصة خدمات التأشيرات إنجاز.

من الصفحة الرئيسية يتم الانتقال إلى قسم “الاستعلام” الموجود في نهاية الصفحة.

قم باختيار خدمة “استعلام عن تأشيرة برقم الطلب”.

عليك بكتابة رقم الطلب الخاص بالحصول على التأشيرة.

قم بإدخال رقم جواز السفر الخاص بالمستعلم.

كتابة رمز التحقق في الخانة المخصصة لذلك.

في النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” لتظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة إن صدرت أو الإجراء الذي يتم اتخاذه إن لم تصدر بعد.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

يمكن للمتقدمين للحصول على التأشيرة من داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بـ استعلام عن تأشيرة برقم الجواز أو برقم الهوية الوطنية عبر خدمات التأشيرات الإلكترونية من خلال منصة أبشر، والتي تعد المنصة الرئيسية لإتمام المعاملات الحكومية في المملكة، ويمكن الاستعلام عن التأشيرات من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بـ منصة أبشر الإلكترونية.

بعد الدخول إلي منصة أبشر قم باختيار أيقونة “أبشر أفراد”.

قم بكتابة اسم المستخدم في الخانة الفارغة المخصصة بذلك.

قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بالشخص المستعلم.

ثم قم بكتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة.

بعد ذلك قم باختيار خدمة “الاستعلامات”.

ومن ثم عليك اختيار خدمة “الاستعلام عن التأشيرة”.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية الوطنية لإتمام الاستعلام.

سيتم وصول المعلومات عن التأشيرة التابعة برقم الهوية بعد القيام بالضغط على أيقونة الاستعلام عن التأشيرة.

الاستعلام عن صلاحية التأشيرة

تعمل منصة مقيم على توفير طريقة إلكترونية للاستعلام عن صلاحية التأشيرة حيث تقوم منصة مقيم الإلكترونية بتقديم خدماتها لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية كما تمكنهم من تجديدها قبل موعد انتهاء فترة صلاحيتها حيث حين انتهاء مدة صلاحية التأشيرة فلا يمكن للمقيمين الخروج من المملكة إلا بعد الحصول على تأشيرة جديدة أو القيام بتجديدها، وللاستعلام عن صلاحية التأشيرة قم بإتباع الخطوات الآتية:

في البداية قم بالدخول إلى صفحة الاستعلام بـ منصة مقيم.

قم باختيار طريقة الاستعلام سواء كان برقم الإقامة أو برقم التأشيرة.

ثم قم بإدخال رقم الإقامة / رقم التأشيرة الخاص بالمستعلم.

قم باختيار المطابقة باستخدام (رقم التأشيرة أو رقم الجواز أو الاسم أو تاريخ الميلاد) من الخيارات المتاحة بحسب رغبة المقيم.

في النهاية اضغط على زر “تحقق”.

وفي النهاية سوف تظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالتأشيرة ومدة انتهائها.

يجب علي جميع المقيمين الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة لتجنب التعرض للغرامة المالية والتي تقدر بـ 500 ريال سعودي.

الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية لجميع مواطني المملكة وللمقيمين على أراضيها خدمة الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعودية ،تمكن هذه الخدمة الإلكترونية المستفيدون من الاستعلام عن تأشيرة صادرة من وزارة الخارجية، ويمكن معرفة ذلك من خلال اتباع التعليمات التالية :

في البداية يجب الدخول مباشرة إلى الصفحة الرئيسية لخدمات التأشيرات الإلكترونية.

ومن الصفحة الرئيسية للمنصة اضغط على أيقونة ( استعلام ) .

في الخانة المخصصة لعملية البحث يتم اختيار ( تأشيرة صادرة عن وزارة الخارجية ) . :

قم بإدخال رقم الطلب في الخانة المخصصة له ثم قم بإدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصص له ، وبعد ذلك إدخال رمز التحقق المرئي.

في الخانة المخصصة له ثم قم بإدخال في الخانة المخصص له ، وبعد ذلك إدخال رمز التحقق المرئي. ثم اضغط على أيقونة ( استعلام ).

في النهاية سوف تظهر لكم كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة التي تستعلمون عن تفاصيلها ، ومنها رقم التأشيرة الإلكترونية الصادرة من وزارة الخارجية السعودية.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

أتاحت منصة التأشيرات السعودية (إنجاز) خدمة الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية من أجل زيارة المملكة العربية السعودية والدخول إلى أراضيها، ويمكن للجميع الاستعلام عن هذه التأشيرة من خلال اتباع الخطوات الخاصة للاستعلام عن طلب إصدار التأشيرات من القنصلية السعودية بالخارج:

أولًا قم بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية ( إنجاز )

بعد ذلك قم بالانتقال إلى خدمة (الاستعلام عن إصدار تأشيرة).

قم بإدخال رقم الطلب في الخانة المخصصة لذلك.

ادخل رقم جواز السفر في الخانة المخصصة لذلك ثم قم بكتابة رمز التحقق المرئي في المكان المخصص لها.

اضغط على أيقونة ( استعلام )

شروط إصدار تأشيرة السعودية 2021

توجد العديد من الشروط التي يجب توافرها لإصدار تأشيرة الدخول للمملكة العربية السعوديّة، وهي كالتالي:

يشترط جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 شهور، مع صورة من جميع صفحات جواز السفر التي تحتوي على أي بيانات شخصية أو تأشيرات تم الحصول عليها سابقًا، مع ضرورة وجود صفحتان خاليتان على الأقل في الجواز.

إحضار صورتان شخصيتان حديثتان ذات خلفية بيضاء واضحة، ومطابقة للمعايير التي وضعتها القنصلية السعودية لمواصفات الصورة.

تقديم نموذج طلب التأشيرة يتم تحميله وتسجيل كافة البيانات الخاصة به عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية.

دفع جميع رسوم طلب التأشيرة، وضرورة الحصول على إيصال الدفع، ورقم الطلب

رقم وزارة الخارجية السعودية

تقدم وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية العديد من وسائل التواصل مع الوزارة من داخل المملكة وخارجها، ومن بينها رقم الاتصال الموحد الذي يمكن من خلاله التواصل مع أحد ممثلي مركز الاتصال الموحد التابع لوزارة الخارجية، والرقم الموحد لمركز الاتصال بوزارة الخارجية السعودية هو 920033334 ، كما يمكن التواصل بشكل خاص مع فروع الوزارة الموجودة في مناطق المملكة المختلفة، على النحو التالي:

وزارة الخارجية بالرياض: 00 966114067777 .

. منطقة مكة المكرمة، ومقره مدينة جدة: 00 966126047000 .

. فرع المنطقة الشرقية ومقره مدينة الدمام: 00 966138064100 .

. منطقة المدينة المنورة: 00 966148617100.

في نهاية المقال نكون قد قمنا من خلال مقالنا بتقديم أهم المعلومات المتعلقة بخدمة استعلام عن تأشيرة برقم الجواز في المملكة العربية السعودية ومعرفة طريقة القيام بالاستعلام برقم الجواز إضافة إلى الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية الوطنية أو من خلال رقم الطلب ومعرفة طريقة الاستعلام عن صلاحية التأشيرة المتبقية، بجانب معرفة رقم وزارة الخارجية التابع للمملكة السعودية.