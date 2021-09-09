نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرط جديد من السعودية لدخول المسجد الحرام بالإضافة إلى لقاح كورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشترطت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية شرطا جديدا لدخول المملكة بنية الاعتمار ودخول المسجد الحرام لأداء الصلاة فيه، ويعتبر هذا شرط إضافي إلى جانب شرط لقاح كورونا الذي تم الإعلان عنه من قبل، وذلك ردا على السؤال حول مدى إمكانية من حصل على جرعتين من لقاح كورونا أن يدخل إلى المسجد الحرام بغرض أداء الصلاة فيه بدون تصريح، وأجابت وزارة الحج والعمرة من خلال مركز التواصل وخدمات المستفيدين بأنه لابد أن يتم الحجز لتصريح العمرة والصلاة للمواطن والمقيم أو حامل التأشيرة للزيارة، أن يقوم بتحميل تطبيق اعتمرنا والحجز فيه لأداء الصلاة حسب الأماكن المتوفرة أو المواعيد.

وكانت الوزارة في بيان سابق قد أعلنت فيه أنه في حالة عدم وجود تصريح فعال للمستفيد من خلال التطبيق الموضح “اعتمرنا”، أن يتم الحجز في موعد شاغر بحسب المواعيد المعلنة، لن يستطيع الطالب الدخول لأداء العمرة أو يصلي في المسجد الحرام، وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة في الروضة الشريفة وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام.

شروط العمرة الجديدة من المملكة العربية السعودية

وجاء في البيان أنه في حالة توافر تصريح لأداء العمرة للمعتمر الموجود داخل الحرم المكي أو حتى لم يكن موجود وقت التصريح، فسيعتبر تصريح سابق على ألا يصدر تصريح جديد إلا بعد مرور 15 يوم على التصريح السابق، وعليه فلو لم يذهب المعتمر لأداء العمرة في هذا الوقت يعتبر التصريح سابق بعد انتهاء الوقت الموضح ولا يصلح للاستخدام، فيتم الانتظار 15 يوما ليتمكن من الحجز مرة أخرى.

كما لا يمكن أن يتم الحجز أكثر من مرة في الوقت نفسه، حيث يجب الإنتظار 15 يوما لتصريح العمرة، و30 يوما لأداء الصلاة في الروضة الشريفة، كما أنه لا يمكن الحجز للصلاة في المسجد الحرام لأكثر من يوم في الوقت نفسه، بل يجب الإنتظار ليوم آخر بعد الإنتهاء من التصريح الحالي.

كيفية استرداد مبلغ خدمة النقل في تطبيق اعتمرنا

يمكن للمعتمر استرداد مبلغ خدمة النقل من خلال تطبيق اعتمرنا وذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى الإعدادات. اختر تذاكر النقل. إلغاء التذاكر غير المستخدمة. وسوف يتم إعادة المبلغ للحساب الذي قمت من خلاله بشراء التذاكر خلال عدد يومين عمل.

في حالة التأخر عن استرداد المبلغ يمكن الإتصال على مركز خدمات المستفيدين وذلك بوزارة الحج والعمرة على الرقم (8004304444) أو (920002814) على شرط أن يكون طلب الاسترجاع خلال 14 يوم من تاريخ دفع المبلغ.