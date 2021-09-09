شروط التقاعد المبكر في مجالات العمل في المملكة العربية السعودية

شروط التقاعد المبكر في مجالات العمل المختلفة من اكثر المواضيع بحثا من قبل المواطنين في المملكة لكى يستعلم كل منهم عن هدة الشروط وتحقيقها حسب القطاعات المختلفة ؛ ويعتبر التقاعد هو وصول الموظف لسن المعاش و انقطاعه عن العمل أما التقاعد المبكر هو رغبة العامل بترك عملة قبل سن المعاش وذلك حسب شروط كل قطاع من القطاعات العامة أو الخاصة .

الشروط الأساسية للوصول للتقاعد المبكر في السعودية حسب رغبة العامل بالقطاع

يجب إن يحصل الموظف على موافقة من جهه العمل على حدوث التقاعد المبكر .

يجب إن يكون قضي مدة في العمل لا تقل عن 20 سنة لكى يتمكن من الحصول على التقاعد المبكر وأيضا يجب أن تكون مدة العمل الفعلية صافية ولا تشمل الاجازت و العطلات والانقطاعات عن العمل .

بالنسبة للعمل الخاص يجب أن يقضي العامل مدة لا تقل عن 25 سنة حتى يتمكن من الحصول على التقاعد المبكر .

وبالنسبة للراتب لا يتم احتساب الخصومات والراتب المنقطع من أغراض التقاعد المبكر .

ومن اهم شروطه هو وجود سبب مرضي يمنعه من مزاوله العمل .

شروط التقاعد المبكر في القطاعات المختلفة في السعودية

قطاع التأمين الاجتماعي

موافقة جهه العمل على التقاعد المبكر المقدم من الموظف وان يكون استمر في عملة مده لا تقل عن 25 عام و أيضا أن يكون اشترك بحد اقصي 120 شهر في حالة توفقه عن العمل

القطاع العسكري

لكل رتبة سن معين للموافقة على التقاعد المبكر وهم الضابط 42 سنه إما النقيب 48 سنه إما الرائد 50 سنة إما المقدم 52 سنة و العميد 54 سنة إما اللواء 56 سنة إما الجندي 44 سنة و الرقيب أل 1 يكون 50 سنة و العريف 46 سنة ؛ والحالات التي تستحق الموافقة تكون لأسباب منها العامل المتبقي له 15 عام والعامل على مدار عشرون عام بما يضمن ثمانية أغوام في الخدمة العسكرية أو إثبات ضعف لياقتة البدنية و في حالات الوفاة .

حالات توقف راتب التقاعد المبكر

في حالة العمل في وظيفة حكومية وا خذ مرتب من ميزانية الدولة أو أن يستحق الموظف معاش اكبر من الذي يأخذه وفي حالة اخذ جنسية اخزي غير الجنسية السعودية أو إذا اقبل علي الزواج من امرأة غير سعودية.

الفئات المستحقة للحصول على التقاعد المبكر