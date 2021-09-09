التقديم في برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني لحملة الثانوية العامة من البحر الأحمر للتطوير أعلنت الشركة عن بدء التقديم بالبرنامج، بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف، ويعد البرنامج من اهم البرامج التي تخلق جيل من الشباب المدرب علي اعلي مستوي، ولديه خبرة كبيرة في مجالات عديدة، وينتهي البرنامج بوظائف للمتدربين، والبرنامج يمتد سنتان وثلاثة اشهر، للخريجين من الثانوية العامة أو الدبلوم، والمنهج المتبع في التدريب يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك وفقا لشروط وضوابط موضوعة من قبل الشركة، حتي تتم المفاضلة بين المتقدمين، بناءا علي الكفاءة وتوافر الشروط والمقابلة الشخصية، ثم التقديم للبرنامج إلكترونيا، مع أرفاق المستندات المطلوبة، وإدخال كافة البيانات بشكل صحيح.



التقديم في برنامج البحر الأحمر للتدريب المهني لحملة الثانوية العامة

هناك مزايا عديدة لبرنامج التدريب المهني لحملة الثانوية، من شركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة:

تدريب ينتهي بالتوظيف في اكبر المشاريع. ثم يعتمد البرنامج علي تأسيس اللغة الانجليزية، لمدة ثلاثة اشهر. تتكفل الشركة بتغطية الرسوم الدراسية، والحقائب التدريبية، والكتب، الزي الرسمي. مكافأة شهرية خلال برنامج اللغة الانجليزية، قدرة 900 ريال سعودي، لمدة الثلاث شهور. مكافأة شهرية خلال برنامج التدريب المهني قدرها 2000 ريال سعودي ولمدة 18 شهر. توفير خيارات سكنية بالقرب من التدريب بأسعار مناسبة.

شروط التقديم لبرنامج البحر الأحمر للتدريب المهني

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم لا يقل العمر عن 18 عاما. يجب أن يكون المتقدم لم يتم له الحصول علي منحة سابقة، من صندوق التنمية البشرية هدف. ثم يجب أن يكون حاصل علي جرعتين من تطعيم الكرونا. حاصل علي شهادة الثانوية بنسبة لا تقل عن 60%. التفرغ التام للدراسة والانتظام بالبرنامج.

المستندات المطلوبة لبرنامج البحر الأحمر للتدريب

اخر شهادة دراسية تم الحصول عليها، الثانوية العامة أو الدبلوم. ثم بطاقة الهوية الوطنية سارية. اختبار قياس اللغة الانجليزية، خلال العامين الماضيين (اختياري). ثم شهادة لقاح كرونا من تطبيق صحتي.

أهداف البرنامج التدريبي البحر الأحمر

تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة اللازمة، لشغل وظائف المستقبل. ثم دعمهم ليكونوا جزءا من تطوير مشروع البحر الأحمر، ووجهه مشرفة للمملكة. إيجاد مسارات مهنية تدعم الشباب، في القطاعات المساندة بالمملكة. الترويج للتخصصات الدراسية، التي تنسجم مع الاحتياجات التشغيلية للمشاريع.

مسارات برنامج التدريب المهني

الفندقية. ثم خدمات المطار. الهندسة الكهربائية. الهندسة الميكانيكية. ثم خدمات الطاقة المتجددة.

موعد التقديم للبرنامج