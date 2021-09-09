نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعراض فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعراض فاتورة الكهرباء السعودية برقم الحساب عبر الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء والتي من خلالها يمكننا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الهوية الوطنية لجميع المشتركين والمواطنين السعوديين والمقيمين علي الأراضي الحجازية فمن خلال تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب يمكنك معرفة قيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء الخاصة بمنزلك أو بالمنشأة التي تديرها أو المؤسسة كما يمكنك معرفة قيمة فاتورة الكهرباء السعودية وطريقة دفع فواتير الكهرباء بعدة طرق مختلفة كما يقدم لكم الموقع حاسبة الاستهلاك التقديرية والتي من خلالها يتم حساب فاتورة الكهرباء ومعرفة استهلاكك بالكيلو وأت ومتابعة العمليات الحسابية لمعرفة القيمة الحقيقية للاستهلاك.

استعراض فاتورة الكهرباء السعودية

تقدم لكم الشركة السعودية للكهرباء تطبيق الكهرباء للهواتف الذكية بمنصاتها المختلفة اندرويد وابل وبلاك بيري للاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل شركة الكهرباء و الاطلاع علي فاتورة الكهرباء السعودية بطريقة سهلة وميسرة من منزلك دول حاجتك للذهاب إلي مقر الشركة كل ما عليك هو التسجيل من خلال موقع الشركة السعودية للكهرباء وتنزيل التطبيق علي جوالك ومتابعة عملية التثبيت والتسجيل.

تطبيق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

نشرح لحضراتكم الآن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب أو رقم العداد عن طريق موقع شركة الكهرباء السعودية والتي تقدم لكم أيضا خدمة الفاتورة الثابتة لوضع حدود لاستهلاكك الشهري للكهرباء والطاقة وعدم الزيادة عن الحد الأقصى للاستهلاك وجاءت خطوات الاستعلام كالاتي :

الدخول علي الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء.

تسجيل الدخول علي الموقع باسم المستخدم أو رقم الحساب أو رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور الخاص بك.

ثم نضغط علي زر دخول.

بعد ذلك نضغط علي خدمات المشتركين.

ثم نختار خدمة حسابي ومنه نختار خدمات الفواتير.

ثم نختار استعراض فاتورة الكهرباء السعودية.

ثم نقوم بكتابة رقم الحساب والرمز المرئي الظاهر أمامنا علي الشاشة والمكون من أربعة أرقام.

ثم نضغط علي زر عرض.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم السجل المدني

نضع بين أيديكم الآن رابط استعراض فاتورة الكهرباء السعودية برقم السحاب أو رقم السجل المدني عبر الموقع الرسمي لشركة السعودية للكهرباء والطاقة فبعد الضغط علي رابط الدخول السابق يمكنكم اتباع الخطوات السابق ذكرها اعلي المقال بكل دقة للاستفادة من الخدمة المجانية التي تقدمها الشركة للتيسير علي مشتركيها فبعد الضغط علي زر عرض سوف تظهر لنا صفحة بها جميع بيانات فاتورة الكهرباء الخاص بك وبها الاسم ورقم المستخدم والعنوان وقيمة الاستهلاك الشهري للكهرباء وقيمة المبلغ المستحق عليك دفعة مقابل الخدمة بالريال السعودي وطريقة دفعة عبر عدة طرق متعددة.