مواعيد الاختبارات المركزية عبر مدرستي وطريقة التسجيل في الاختبارات

مواعيد الاختبارات المركزية عبر مدرستي هو اكثر ماتهتم بية حاليا وزارة التعليم السعودي للمقياس نسبة ذكاء ومهارات الطلاب في التعليم العام لكافة المراحل التعليمية المختلفة، وتبدأ الاختبارات المركزية من من أول الصف الثاني الابتدائي حتي الصف الأول الثانوي، ومن معرفة نقاط الضعف المتواجدة لدي الطلاب من خلال أجابتهم عن الأسئلة و العمل علي تقويتها، و تكون الاختبارات المركزية في كل من المواد الرئيسية التالية اللغة العربية و اللغة الإنجليزية و مادتي الرياضيات و العلوم، حيث يتمكن الطالب من التسجيل في الامتحانات المركزية من خلال حسابه على مايكروسوفت تايمز، قد أصدرت وزارة التعليم السعودي رابط منصة مدرستي لتسجيل الطلاب في المنصة للاستفادة من الدراسة وشرح مواد جميع المراحل الدراسية عن بعد وايضا طريقة أثبات الحضور والغياب وغيرها الكثير من الخدمات الخاصة بهم، كما أن الوزارة وضحت مواعيد الاختبارات المركزية وكذلك طريقة التسجيل للتسهيل على الطلاب إنهاء الاختبارات بسهولة.

مواعيد الاختبارات المركزية عبر مدرستي

موعد الاختبارات المركزية للغة العربية والانجليزية للصف الأول والثاني المتوسط يوم الأخذ ٥ صفر ١٤٤٣ الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢١. ويكون الصف الأول والثاني متوسط اختبار العلوم واللغة الانجليزية يوم الاثنين ٦ صفر الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢١. الصف الثالث المتوسط والأول الثانوي يكون الاختبار للغة العربية والرياضيات يوم الثلاثاء ٧ صفر الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢١. اختبار الصف الثالث المتوسط والأول الثانوي يكون للعلوم واللغة الانجليزية يوم الأربعاء ٨ صفر الموافق ١٥ سبتمبر٢٠٢١.

طريقة التسجيل في الاختبارات المركزية

الدخول ألي منصة مدرستي التعليمية. الضغط علي تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصية بكتابة كل من اسم المستخدم و كلمة المرور. يلى ذلك الضغط علي تسجيل الدخول. ثم من قائمة الاختبارات قم بالضغط علي الاختبارات المركزية. الضغط علي تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت والضغط علي إجراء الاختبار. الموافقة علي كافة التعليمات و الشروط الخاصة بالاختبار. وأخير الضغط علي إنهاء الاختبار.

والجدير بالذكر يمكن للطلاب تسجيل الدخول إلى الاختبارات المركزية من خلال الرابط الخاص بها و التسجيل فيها، بدون استخدام حساب مدرستي، ليتمكنوا من أداء الاختبارات بكل سهولة.