كيف أغير كلمة المرور بمدرستي 2021.. تغيير كلمة مرور منصة مدرستي

كيف أغير كلمة المرور بمدرستي 2021 أحد الخدمات الإلكترونية التي وفرتها منصة مدرستي التعليمية على موقعها الرسمي من أجل تغيير الرقم السري الخاص بحساب الطالب أو الخاص بحساب المعلم، وتعتبر منصة مدرستي واحدة من المنصات التعليمية الإلكترونية التي تختص بـ التعليم عن بعد ، وقامت بتقديم العديد من الأدوات التعليمية التي تساعد المعلم والمتعلم على الدراسة بشكل أفضل ذلك من أجل استمرار العملية التعليمية في المملكة للمرحلة الابتدائية، بعد إعلان وزارة التعليم عن أن الدراسة الإلكترونية للمرحلة الابتدائية ستكون عن بعد إلى نهاية الشهر العاشر في 2021، أو بشرط أن يتم جعل الحصانة المجتمعية في المملكة العربية السعودية 70% وأكثر.

كيف أغير كلمة المرور بمدرستي 2021

تعتبر مسألة الرقم السري في منصة مدرستي من أهم الأشياء التي يبحث عنها الطلبة ذلك بسبب أن بعض الأشخاص قد ينسون كلمة السر الخاصة بحسابهم في المنصة، ويتم أيضا تغيير الرقم السري من فترة إلى أخرى للحفاظ على المعلومات التي تخص الطالب في داخل المنصة وعدم تسربها إلى الخارج، ويمكن تغيير كلمة المرور عن طريق التالي:

أولا الذهاب لـ منصة مدرستي وتسجيل الدخول انقر على حساب مايكروسوفت واضغط على تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر انقر على أوفيس 365 في أعلى الشاشة، وتأكد من أنك قمت بتسجيل الدخول إلى أوفيس اضغط على كلمة المزيد في أعلى الشاشة واختر تغيير كلمة السر ضع كلمة المرور القديمة وبعدها ادخل كلمة المرور الجديدة إعادة إدخال الكلمة مرة أخرى واضغط على إرسال.

طريقة تعديل كلمة السر بمدرستي عن طريق خيار نسيت كلمة المرور