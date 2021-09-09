كيفية فتح حساب فى بنك الراجحى بالمملكة العربية السعودية

بنك الراجحى يعد من أكبر وأهم البنوك التى توجد فى المملكة العربية السعودية ، ويمتلك بنك الراجحي خبرة كبيرة فيزيد خبرتها الي مايقارب حوالى خمسين عاما وتكون هذة الخبرة فى مجال التعاملات والتي تم تأسيسها عام 1957 ، والذي قام بتأسيسها هو سليمان عبد العزيز الراجحي ، فالكثير من العملاء فى المملكة العربية السعودية يحرصون على التعامل مع البنك فى كل التعاملات لأنه يمتلك خبرة كبيرة .

تعرف على الفروع الخاصة ببنك الراجحى

يحتوى بنك الراجحى على الكثير من الفروع داخل المملكة العربية السعودية وايضا فى خارجها ، من أشهر فروع بنك الراجحى بنك الراجحي في ماليزيا ، وايضا بنك الراجحي في الأردن ، وكذلك بنك الراجحي في الكويت .

تعرف بالخطوات طريقة فتح حساب بنكي عن طريق النت

من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا طريقة فتح حساب بنكي في بنك الراجحي عن طريق النت فلا بد من الالتزام بالخطوات الاتية :

اولا ان يقوم العميل بالدخول على الموقع الالكترونى الخاص ببنك الراجحى . ومن ثم بعدها يتم الدخول مباشرة الى الصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك . كما انه يجب علي العميل او المتقدم أن يتم ملأ البيانات مثل العنوان أو عنوان البريد الالكترونى ، والاسم ورقم الهاتف وغيرها من البيانات الاخرى . ومن ثم بعد ما يتم الانتهاء من هذه الخطوات سوف يقوم البنك بإرسال رسالة الى العميل تحتوى على العديد من المعلومات التى تخص الحساب البنكي . وكذلك علي جميع العملاء الذين يرغبون بعمل حسابات بنكية في بنك الراجحي أن يقومها بالمتابعة من خلال بعض المواقع الالكترونية . كما انه اذا اراد احد من العملاء أن يرغبوا فى تجديد الحساب عليه بالذهاب إلى أقرب فرع .

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