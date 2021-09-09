نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري للطالب من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية حزمة كبيرة من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه علي الإنترنت ومن خلال تطبيقاته علي الأجهزة المحمولة ، ومن ضمن هذه المجموعة الكبيرة من الخدمات ، خدمة فتح حساب جاري للطالب من بنك الرياض ، حيث يستطيع العميل فتح حساب جاري بشكل فوري دون الحاجة لزيارة أي فرع بنفسه ، ويقوم العميل بتعبئة نموذج فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني لبنك الرياض وتوثيق بياناته الشخصية بإستخدام حسابه لدي منصة أبشر الرقمية ، وبتسجيله لعنوانه الوطني الموثق ، سيصله حتي منزله بطاقة الصراف الآلي ” مدي ” ، يستطيع بعدها دمج الحساب الجاري بكل سهولة وبخطوات بسيطة نستعرضها في مقالنا من خلال خدمة أون لاين الرياض.

طريقة فتح حساب جاري للطالب من بنك الرياض ودمجهما

يستطيع العميل القيام بفتح حساب جاري لدي بنك الرياض في دقيقتين والاشتراطات والمزايا وفتح حساب ثاني ، ومن ثم يقوم بدمجه مع حساب الطالب بالخطوات التالية :

كل ما عليك فعله هو تعبئة نموذج فتح الحساب عن طريق موقع بنك الرياض.

بعد قيام العميل بفتح حساب لدي بنك الرياض أون لاين.

يصل للعميل رسالة نصية علي رقم جواله المسجل بالخدمات البنكية.

تحتوي الرسالة علي اسم مستخدم وكلمة مرور مؤقتين يستطيع التعامل بهما من أون لاين الرياض و موبايل الرياض.

يقوم العميل بالدخول لخدمة أون لاين الرياض.

سيظهر له رسالة عميلنا العزيز لديك مستخدم طالب مسجل مسبقاً – هل تريد دمج حساب الطالب مع مستخدمك الحالي ؟.

ثم يقوم العميل بالضغط علي اختيار نعم.

بعد ذلك يقوم العميل بعدها بإدخال الرقم السري الخاص ببطاقة الصراف مدي والخاصة بحسابه الجاري.

بعدها يقوم العميل بعدها بالضغط علي اختيار تطبيق.

بهذا يكون قد تم دمج الملف الشخصي للطالب بنجاح أو بمعني آخر تم دمج الحساب الجاري مع حساب الطالب بسهولة من خلال أون لاين الرياض.

تعريف بالتطبيقات الرقمية من البنك

نجيب عن بعض تساؤلات عملاء بنك الرياض أو الراغبين في التعامل مع البنك من خلال الفقرة التالية ووضع حلول لبعض المشاكل بخصوص طريقة التسجيل في لدي البنك واستخدام بيانات الدخول بين الحسابات والتعامل من خلال تطبيق الموبايل ، وشروط التسجيل في القنوات الرقمية أيضاً ، كالآتي :

كيفية التسجيل في القنوات الرقمية من تطبيق موبايل الرياض يتم ذلك من خلال الصفحة الرئيسية ، بالنقر على مستخدم جديد ثم سجل الآن لتتمكن من استخدام القنوات الرقمية.

هل يمكن استخدام نفس بيانات الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بموبايل الرياض في أون لاين الرياض؟ نعم ، يمكن استخدام نفس بيانات الدخول بالتطبيقين.

هل من الممكن فتح حساب باستخدام تطبيق موبايل الرياض؟ نعم، ويمكن ذلك من خلال الصفحة الرئيسية ، عن طريق النقر على فتح حساب للانتقال إلى صفحة فتح الحساب رقمياً.

ما هي اشتراطات التسجيل في القنوات الرقمية من بنك الرياض ؟ يشترط وجود حساب نشط وبطاقة صراف مدى من بنك الرياض.



بعض اشتراطات فتح الحساب

يقدم بنك الرياض العديد من المنتجات التمويلية لعملاؤه مثل منتج تمويل التورق ، ونتعرف علي شروط فتح الحساب في النقاط التالية :

يشترط أن يكون العميل حامل للهوية الوطنية أو الإقامة السارية الصلاحية.

لابد أن يكون لدي العميل حساب مفعل بمنصة أبشر الرقمية.

يكون لدي العميل حساب بالنفاذ الوطني الموحد للتوثيق.

لا يقل عمر العميل لفتح حساب عن 15 عام وفق تاريخ الميلاد الهجري.

يكون العميل مسجل بالعنوان الوطني الموحد لفتح حساب.

ويمكن للعميل المسجل بحساب لدي بنك الرياض الحصول علي منتج قرض تمويلي للتعليم من بنك الرياض.

التمويل التعليمي

يقدم بنك الرياض برنامج التمويل التعليمي ، حيث يتيح خدمة تقسيط الرسوم الدراسية لطلاب وطالبات الدراسات العليا لدى جامعة الملك سعود ، عبر منتج التمويل الشخصي بدون نسبة فائدة أو رسوم إدارية ، وقيمة مبلغ التمويل تبدأ من خمسة الآف ريال وحتي مئتي ألف ريال ، وبدون أي هامش ربحي أو رسوم إدارية علي التمويل.