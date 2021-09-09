نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية منصة مدرستى وكيفية التسجيل فيها والتسجيل فى الاختبارات المركزية 1443 في المقال التالي
فى المملكة العربية السعودية يتم تزايد عمليات البحث من قبل الطلاب فيتم تسجيل الطالب على منصة مدرستى وايضا رابط التسجيل ، وذلك عندما يتم بدء العام الدراسى الجديد ، حيث انه تم فتح باب التسجيل أمام الطلاب وايضا اولياء الامور .
وتسعى منصة مدرستى فى توفير الكثير من الخدمات الطلابية ، وتتيح للطلاب أن يقوموا بتتبع عملية التعلم عن بعد ، وايضا يتم متابعة الدورات التعليمية بأكملها من خلال الموقع الالكترونى الخاص بمنصة مدرستى ، وتوفر ايضا امكانية التسجيل فى الدورات اليومية فتقوم المنصة بتعويض الطلاب عن غياب المدرسة فى ظل انتشار فيروس كورونا .ومن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا كيفية التسجيل فى منصة مدرستى بكل يسر .
منصة مدرستى فى المملكة العربية السعودية
تعد منصة مدرستى منصة تعليمية قد تم إطلاقها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية 2021، وذلك لتسهيل على الطلاب عملية التعليم فى جميع المراحل سواء كانت الابتدائية او المتوسطة او الثانوية ، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا وزارة التربية والتعليم بالسعودية تعتمد اعتمادا فى على عملية التعلم من قبل الطلاب وايضا المعلمين .
كيفية التسجيل على منصة مدرستى
من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا كيفية التسجيل على منصة مدرستى وهى كالاتى :
- اولا يتم تحميل تطبيق توكلنا .
- يجب أن يتم ملأ الخانات وهي ان يتم كتابة اسم المستخدم وايضا كلمة المرور .
- ثم يجب أن يتم الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بالتطبيق ، ثم يتم التوجة الى خانة حسابك ويتم الضغط عليها
- يجب أن يتم الضغط على البيانات الخاصة بمنصة مدرستى .
- ثم يتم ارسال كلمة السر على الهاتف المحمول الخاص بك .
- وفى النهاية يتم تسجيل الدخول فى منصة مدرستى.
كيفية التسجيل في الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستى
- اولا ان يتم دخول الطالب الى الرابط الخاص بمنصة مدرستى التعليمية .
- قد يكون التسجيل عبر حساب في مايكروسوفت .
- يجب أن يتم كتابة البيانات الخاصة بالطالب .
- يجب أن يتم كتابة اسم المستخدم وايضا رقم المرور .
- على الطالب اختيار القائمة الخاصة بقائمة الاختبارات المركزية .
- بعد ذلك يتم نقل الطالب إلى نظام الاختبارات .
- يدخل الطالب عن طريق الحساب الخاص بمايكروسوفت ويتم كتابة البريد الالكترونى على المايكروسوفت .
- يجب أن يتم دخول الطالب على اللوحة الخاصة بالمعلومات والتى قد تحتوى على كافة المعلومات الخاصة بالطالب
- يقوم الطالب باختيار الاختبارات المتاحة له فيظهر امامة اختبار يقوم بالضغط على إجراء اختبار .
- على الطالب قراءة جميع الإرشادات الخاصة بالاختبارات وايضا التعليمات ثم يقوم بالضغط على بدء الاختبار ويقوم بحل الاسئلة .
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