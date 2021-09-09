قرض فوري من مصرف الراجحي بالهوية الوطنية وبدون كفيل غارم يصل إلى الملايين

قرض فوري من مصرف الراجحي بالهوية الوطنية بدون كفيل وبدون أي تعقيدات وهذا ما يميز التمويل المالي المقدم من مصرف الراجحي، كما أنه يعد من افضل القروض التمويلية التي تتناسب مع جميع الأشخاص في المملكة و تتوافق مع احتياجات المواطنين أو من المقيمين حيث لا يشترط توافر الجنسية السعودية لذلك يسمح لجميع الجنسيات الحصول على القروض المتاحة لحل أزماتهم المادية من سداد ديون و مستلزمات يومية وغير ذلك،يقدم مصرف الراجحي قرض للمواطنين المتقاعدين حيث يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب الشخصي وتصل تمويلات الراجحي الى 2 مليون ريال سعودي بمزايا الموافقة السريعة على طلب المتقدم في حالة إذا توفرت الشروط المطلوبة على الشخص المتقدم للحصول على قرض من مصرف الراجحي.

كيفية الحصول على تمويل فوري من مصرف الراجحي

للحصول على قرض فوري من مصرف الراجحي يجب اتباع الخطوات بطريقة الإلكترونية وهي كالاتي:

توجه بالخول الى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة الموجودة أمامك على الشاشة.

شروط الحصول على تمويل فوري من مصرف الراجحي

يجب أن يكون العميل المتقدم للحصول على القرض موجود على راس العمل في احدي الشركات المعتمدة لدى مصرف الراجحي.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاما. يشترط ألا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عاما عند سداد اخر قسط من القرض. يجب أن يكون الدخل الشهري للعميل في الحصول على التمويل لا يقل عن 2000 ريال سعودي وهذا للمواطنين. و ألا يقل الراتب الشهري للوافدين عن 5000 ريال سعودي. تقديم الطلب الى المصرف و انتظار رد المصرف بالقبول أو بالرفض وفي حالة القبول البدء في الاجراءات القانونية اللازمة للحصول على التمويل.

مزايا تمويل مصرف الراجحي

يتميز تمويل مصرف الراجحي السريع والفوري بعده مزايا وخصائص مهمة ومن اهم هذه المزايا.