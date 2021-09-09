نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمديد صلاحية الاقامه للوافدين بالمملكة العربية السعودية آليا دون مقابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمديد صلاحية الاقامه، حيث تعتبر من اهم الخصائص التي تهم جميع الوافدين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أن صلاحية الاقامه احد اهم الأشياء التي يبحث عنها جميع العاملين الأجانب داخل الأراضي السعودية، وقد وضعت الحكومة السعودية عدد من القرارات التي تخص عدم تجديد صلاحية الاقامه ومنها فرض غرامه ماليه كبيره لكل الأشخاص الذين قد انتهت صلاحية إقامتهم، بل وتصل أيضا إلى ترحيله خارج المملكة إذا تكرر هذا الأمر، ولهذا جاءت توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين آل سعود والتي تخص المديرية العامه للجوازات عن تمديد صلاحية الاقامه للوافدين خارج المملكة، وأيضا تمديد صلاحية الزيارة العائلية وتأشيرة الخروج والعوده، وهذا التمديد يتم آليا دون مقابل مالي، ويعتبر هذا القرار من يوم / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

تمديد صلاحية الاقامه للوافدين

ويعتبر تمديد صلاحية الاقامه للوافدين قرار اصدره وزير المالية السعودية، وهذا من خلال أطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية من اجل تجديد الاقامه للوافدين عقب الظروف الخاصة بتابعيات فيرس كورونا، وهذا أيضا يأتي من ضمن الاجرائات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المواطنين السعوديين والوافدين أيضا، وهذا الاجراء يساهم في تخفيف أثار الحد من انتشار الفيرس وتخفيف الآثار المالية والاقتصادية.

المديرية العامه للجوازات

أكدت المديرية العامه للجوازات في المملكة العربية السعودية أن تميد صلاحية اقامه الوافدين يتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون مراجعة مديرية الجوازات السعودية، وتأتي على هذا النحو.

أولا يتم تمديد صلاحية الاقامه وتأشيرات الخروج والعوده للمقيمين المتواجدين خارج الأراضي السعودية في الدول التي تعلق السفر منها بسبب انتشار الفيرس لتصبح من يوم 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

ثانيا تمديد صلاحية الزيارات العائلية الموجودين خارج الأراضي السعودية بالدول التي يتم تعلق السفر منها بسبب انتشار فيرس كورونا لتصبح من يوم 21 / 10 / 1442هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

وتعتبر هذه القرارات من اهم الاعتبارات التي تأخذ من اجل الوافدين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وهذا يدل على حرص الحكومة السعودية على بذل سبل الراحة للجميع سواء مواطنين أو وافدين، وتعتبر تمديد صلاحية الاقامه من اهم الخدمات التي يبحث عنها جميع الوافدين والمقيمين بالمملكة.

تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة آليًا حتى 30 سبتمبر

المديرية العامه للجوازات السعودية بدأت في شهر أغسطس الماضي في تمديد صلاحية الاقامه للوافدين الموجودين خارج المملكة العربية السعودية، على ان يتم تمديد صلاحية تأشيرة الزيارات وتأشيرة الخروج والعوده آليا دون دفع أي رسوم أو أي مقابل مالي هذا إلى يوم الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، وقد أوضحت المديرية العامه للجوازات السعودية ان هذا التمديد الذي جاء من وزير المالية السعودي من اجل حرص المملكة العربية السعودية على اتخاذ اجرائات تسهل على الوافدين بسبب جائحة فيرس كورونا العالمي.