نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام رافد للإقراض الزراعي ماهو والمزايا التي يقدمها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام رافد للإقراض الزراعي سؤال يطرحه الكثيرين حول هذا النظام، وذلك حتى يتمكنوا من الاستفادة به على الوجه الأكمل، حيث أن نظام رافد الإلكتروني مختص بإدارة مجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية وذلك للتنسيق فيما بينهم حتى يستفيد منها المواطنين بصورة أفضل.

ما هو نظام رافد للإقراض الزراعي

نظام رافد للإقراض الزراعي نظام إلكتروني يتيح للمواطنين الحصول على قروض بخطوات سهلة وبسيطة، وذلك عند توفر الشروط الموضوعة من صندوق التنمية الزراعية.

الجدير بالذكر أن التعامل مع النظام يوفر الخصوصية والأمان للمتقدم بطلب الاقتراض الزراعي، مما يوفر الكثير من الوقت والمجهود على المتقدمين بالإضافة لسرعة البت في الطلب.

مزايا نظام رافد للإقراض الزراعي

هناك العديد من المزايا التي يقدمها هذا النظام للمستفيدين نوضحها فيما يلي:

يتم التعامل مع النظام من خلال الموقع الإلكتروني بنظام رافد.

يمكن التواصل مع خدمة العملاء من خلال المنصة الإلكترونية بكل سهولة.

يتيح الاقتراض الزراعي من خلال نظام رافد الحصول على أي نوع من المنتج التمويلي الخاص بالزراعة.

توفير الكثير من الإجراءات الخاصة بالاقتراض الزراعي، التي كان يتحتم على المواطن الخوض فيها حتى يتم تقديم الطلب.

الجدير بالذكر أن جميع المعاملات الخاصة بكل عميل مؤمنة على أعلى مستوى.

ما هي أنظمة رافد المختلفة

عند الدخول لموقع رافد سوف يتضح أن النظام منقسم إلى 15 إدارة أساسية ينبثق منها 57 إدارة فرعية نوضح منها ما يلي:

Customer Relationship Management – CRM

هذا النظام من رافد خاص بإدارة العلاقات بين جميع الأطراف سواء المنظمات التجارية أو المستفيدين.

Enterprise Resource Planning – ERP

يتضمن هذا النظام إدارة المهام والموارد.

Supply Chain Management – SCM

هذا النظام يتضمن كل ما هو خاص بإدارة المستودعات والمخازن والتبرعات العينية.

Human Resource Management – HRMS

هذا النظام خاص بإدارة الموارد البشرية بشكل كامل.

Document Management System – DMS

من خلال هذا النظام يتم إدارة الوثائق.

Contract Management System – CMS

يتضمن هذا النظام العقود وطريقة إدارتها بطريقة متكاملة.

Financial Management System – FMS

هذا النظام مختص بالإدارة المالية.

مزايا نظام رافد للإقراض الإلكتروني

الاقتراض الإلكتروني يقدم مميزات للمستفيدين كثيرة نذكر منها ما يلي: