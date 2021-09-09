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عمر شويل - جدة متى اجازة اليوم الوطني 1443 لكل من القطاعين الخاص والعام وكافة الهيئات في السعودية، بدء ألاحتفال بهذا اليوم وجعله إجازة رسمية في كافة أنحاء المملكة منذ عام 2005 وهو عندما أصدر الملك الراحل رحمه الله الملك عبد الله بن عبد العزيز قرار أن يجعل يوم وطني خاص بالمملكة، واليوم من خلال موقعنا سوف نوضح لكم سبب أتخاذ هذا اليوم كيوم وطني ومتي إجازته وعدد أيام الإجازة فتابعونا.

نبذة عن اليوم الوطني 1443

اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي قام فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز باسترداد مُلك أجداده بعد خوضه للعديد من المعارك بعد أن عاد لبلده السعودية بعد أن طُرد منها وأخد المُلك منه فأسترد ملُكه وعادت مملكة مرة أخرى وعاد حكمها إلى آل سعود وهم الأسرة المالكة من قديم الأزل.

بعد تتويجه كملك للبلاد قام بضم جميع الإمارات المجاورة إلى مملكته وقام بتغيير أسمها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية وبناءً على هذا فتم اعتبار هذا اليوم اليوم الوطني السعودي ويحتفل به جميع من في المملكة وهو واحد من أكبر الاحتفالات في المملكة.

متى اجازة اليوم الوطني 1443

جميع من في المملكة يحتفلون باليوم الوطني السعودي واعتباره أكبر ألاحتفالات في المملكة ويوافق هذا اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر لهذا العام أي أنه الموافق يوم الخميس، والاحتفال هذا العام يُعد ألاحتفال الحادي والتسعون من يوم استعادة المُلك للأسرة الحاكمة.



كما أنه يُعد إجازة رسمية كنوع من ألاحتفال باليوم وتكون الإجازة مدفوعة الأجر لكافة جهات العمل في المملكة.

كم يوم اجازة اليوم الوطني 1443

القطاعات العامة والخاصة في المملكة السعودية تحصل على اجازة لمدة يوم واحد مدفوع الأجر وهي إجازة اليوم الوطني والتي توافق الثالث والعشرون من سبتمبر وبما أنه يوافق يوم الخميس فأنه يأتي قبل يوم إجازة أخر وهو الجمعة فذلك يجعل إجازة اليوم الوطني مستمرة لنهاية يوم السبت وهذا ما يجعل فرصة الاحتفال أكبر.

إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا متى اجازة اليوم الوطني 1443 نرجو أن نكون قد أفدناكم.