“الان”رابط التسجيل في المساعدة المقطوعة لشهر صفر 1443 هـ

شهر صفر هو الشهر الرئيسي المحدد لصرف رواتب الضمان الاجتماعي وذلك مسند الي الية محدده ومعينة الهدف منها تحديد مواعيد الصرف , وكان هذا هو الموعد الرئيسي لصرف رواتب الضمان الاجتماعي والذي اقرتة وزارة التنمية الاجتماعية، حيث أن الضمان الاجتماعي والمساعدة المقطوعة هما من أهم الخدمات التي تقدم للأسر المستفيدية من الدعم في المملكة العربية السعودية ويمكن للجميع الاستعلام عن تفاصي المساعداتا المقطوعة الوالضمان الاجتماعي لشهر صفر من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ونواصل معكم من خلال موقعنا تفاصيل صرف المساعدة المقطوعة لشهر صفر 2021.

صرف المساعدة المقطوعة 1443

تم التصريح بواسطة وزارة الموارد البشرية ان المبالغ التي تم صرفها وصلت 16 الف ريال سعودي وذلك للاسرة التي تحتوي علي 5 افراد , ويتم منح المساعدة المقطوعة من مستفيدي الضمان الاجتماعي الخاص بالمملكة العربية السعودية وكذلك لكل اسرة داخل المملكة او اصحاب الجنسية السعودية تحديدا ذكورا او اناث , و صرحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية ان المساعدة المقطوعة من حق كل مواطن يحصل علي معاش الضمان الاجتماعي , بالاضافة لدعم الغذاء والكهرباء , ويتم صرفها كل اولث شهر هجري عن طريق ايداعها الكترونيا في حساب المواطن المستحق للدعم

خطوات التقديم علي المساعدة المقطوعة الخاصة بالمملكة

الدخول علي موقع الموارد البشرية والضغط علي رابط المساعدة المقطوعة القيام بالتسجيل بأسم جديد للمستخدم اضافة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بكل متقدم قيام المتقدم بكتابة رقم الهاتف والباسورد والقيام بتأكيد كلا منهما مع اضافة حروف كبيرة في كلمة السر كتابة الرمز الخاص بالتحقق الشخصي الضغط علي كلمة تعهد تم كلمة تسجيل اضافة الرمز المستقبل علي الجوال وتأكيدة

بعد ذلك سوف يقوم المتقدم علي المساعدة بالقليل من الخطوات الخاصة بتسجيل البيانات الشخصية لتمكينة من التسجيل وهذه الخطوات كالاتي

تسجيل جميع البيانات في كل خانة اضافة البيانات الشخصية والبيانات الخاصة بالسكن والتوظيف وغيرة اضافة كل البيانات الخاصة بالحساب البنكي وذكر اسم البنك ثم الضغط علي الموافقة علي الشروط قم التقديم

كما يوجد بعد المستندات المطلوبة لاتمام عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي مثل