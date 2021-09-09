قرض شخصي 250 الف بدون كفيل وبدون ضمان للسعودي والوافد

تمويل شركة المرابحة المرنة بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم الشركة تمويل شخصي يصل الي 250 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب الشهري، حيث تقدم الشركة العديد من التمويلات والخدمات الكثيرة وهذا التمويل يعتبر من أفضل التمويلات التي تقدمها الشركة حيث أنه تمويل شخصي بمبلغ كبير 250 الف بشروط سهلة وتسهيلات في اتخاذ الاجراءات ويتم السداد علي فترات طويلة تصل ومرنة.

شروط الحصول علي تمويل شخصي بقيمة 250الف ريال من شركة المرابحة المرنة

تقدم شركة المرابحة المرنة بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري، ويصل مبلغ التمويل الي 250 الف ريال سعودي، بشروط ميسرة وسهله وتسهيلات في سداد الأقساط، حيث يتم السداد علي فترات طويلة تصل الي 5 سنين، وسوف نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي من الشركة الرابحة بدون تحويل الراتب الشهري، والشروط كالتالي.

لا بد أن يكون العميل المتقدم لتمويل الشركة الرابحة من موظفي القطاع العام والقطاع الخاص. لا بد أن يكون الراتب الشهري للمتقدم من عمال القطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال سعودي حتي يحصل علي التمويل. لا بد أن يكون الراتب الشهري للعميل المتقدم من عمال القطاع الخاص لا يقل عن 6000 ريال سعودي كحد أدني حتي يحصل علي تمويل الشركة الرابحة. يشترط أن يكون عمل المتقدم لدي شركة معتمدة سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص حتي يتم الموافقة علي التمويل. يشترط أن يكون المتقدم من القطاع الحكومي أو موظفي البنوك قضي خدمة عمل لا تقل عن شهر كامل. يشترط أن يكون المتقدم من القطاع الخاص قضي خدمة عمل لا تقل عن عاماً كاملا. لا بد أن يكون عمر المتقدم لتمويل الشخصي من الشركة الرابحة لا يقل عن 18 عاماً. يمكن التقديم للحصول علي التمويل الشخصي أو أي خدمة من خدمات شركة المرابحة التوجه الي أقرب فرع من فروع الشركة، أو الدخول علي الموقع الرسمي إلكترونيا لمعرفة الشروط والأوراق والمستندات وتقديمها للشركة.

مميزات التمويل الشخصي من شركة المرابحة المرنة