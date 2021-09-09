نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض فورد الناغي 2022 الجديدة بالمملكة ومعرفه السيارات التي شملتهم العروض بالأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض فورد الناغي 2022 من اهم العروض التي تم إطلاقها حديثا مع بداية الشهر الجديد. والتي أعلنت عنها شركه فورد الناغي عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن عده عروض سيارات حديثه أيضا في خلال الشهر الحالي مثل عروض الراجحي والوعلان علي جيلي 2022 ومعرفه سيارات العروض واهم الشروط والمميزات. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الأهلي علي تويوتا 2021 الجديدة في الشهر الحالي ومعرفه شروط العروض. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض ومعرفه السيارات التي شملتها العروض بالأقساط من الشركة. مع توضيح كيفيه الحصول علي سياره فورد من العروض.

عروض فورد الناغي 2022

أعلنت شركه فورد الناغي عن عروضها الحديثة والتي أصبحت من أسهل العروض بالمملكة من حيث الحصول علي سياره. كما أعلنت الشركة عن ميعاد بدء عروضها والتي تبدأ من 1 سبتمبر 2021 وتنتهي في 30 سبتمبر 2021 أو حتي نفاذ كميه السيارات المحددة. بالإضافة إلي ذلك شملت العروض باقة من اهم واحدث سيارات فورد التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة. والتي تتسم بالراحة والرفاهية عن السعوديين ولدعمها أيضا التكنولوجيا الحديثة.

سيارات عروض الناغي

كما أعلنت الشركة أيضا عن السيارات التي شملتها العروض والتي جاءت من موديلات 2021 و 2022. والتي سوف نقوم بشرحها وتوضيح الأقساط الخاصة بكل سياره من خلال النقاط الأتية:

رنجر 2022 XLS بقسط شهري 1222 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

أف 150 2021 XL 4X4 بقسط شهري 1749 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

توروس 2022 امبيانتي بقسط شهري 1399 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

ايدج 2020 امبيانتي بقسط شهري 1499 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

اكسبلورر 2021 أساسي بقسط شهري 1799 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

اكسبيديشن 2021 XLT 4X2 بقسط شهري 2199 ريال وبدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

كيفيه الحصول علي عروض الناغي

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض فورد الناغي 2022 وهي عن طريق زياره احد فروع الوكيل الموجودة في جميع أنحاء المملكة. أو عن طريق الاتصال بالرقم المباشر للشركه وهو 8001240218.