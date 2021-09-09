نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع التمويل العقاري من بنك البلاد وشروط الطلب 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري من بنك البلاد هو أحد حلول التمويل المتميزة التي يقدمها البنك لصالح المواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أنه استطاع في الفترة الأخيرة أن يطرح التمويل العقاري المدعوم، وذلك بعد أن استمر البحث من قبل المواطنين عن أفضل بنك للتمويل العقاري المدعوم في الفترة الأخيرة، مثل التمويل العقاري بنك الرياض وغيره من البنوك السعودية التي تتعاون مع صندوق التنمية العقارية لتقديم الدعم، ويمكن القول أن البنك هو أفضل بنك للتمويل العقاري 2021.

التمويل العقاري من بنك البلاد

هناك أنواع من التمويل العقاري التي يوفرها البنك أمام العملاء ولكن لكل نوع من التمويل شروط وضوابط وكذلك مميزات، فينبغي التعرف على تلك الأنواع والتعرف على مميزاتها أيضًا، وهي كالتالي:

التمويل العقاري المرن من بنك البلاد

يوفر لك البنك إمكانية الحصول على منتجات للتمويل الشخصي والتمويل العقاري في وقت واحد يتم حساب مبلغ التمويل العقاري على أساس الالتزامات الملقاة على عاتق العملاء على ألا تتخطى نسبة الاستقطاع 65% من قيمة الرواتب الشهرية التي يحصل عليها العملاء ومن أهم مميزات الحصول على تمويل عقاري من من خلال البنك ما يلي:

التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل بدون كفيل.

يمنحك البنك التمويل بهامش ربح تنافسي.

سرعة اكتمال الإجراءات للحصول على التمويل.

تصل مدة التمويل إلى 20 عام للمستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والحاصلين على الموافقة وبالتالي يحق لهم الحصول على التمويل.

تصل مدة التمويل إلى ثلاثين سنة وذلك من أجل العملاء الغير مدعومين من وزارة الإسكان في السعودية.

يوفر البنك إمكانية التضامن مع الأقارب ولكن يتعين أن يكونوا من الدرجة الأولى فقط.

شروط التمويل العقاري المرن بنك البلاد

من أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا القرض:

أن يكون لديه حساب جاري لدى البنك.

ألا يقل عمره عن العشرين عام عند التقديم للقرض.

عدم تخطي العميل عمر 70 عام عند سداد آخر قسط من القرض.

أن يكون العقار المراد الحصول عليه من المخططات المعتمدة، وفي النطاق العمراني.

الحد الأدنى لصافي دخل العميل ينبغي ألا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي ويتم تقديم ما يثبت ذلك.

أن يكون العميل يعمل على الأقل منذ شهر في المؤسسات الحكومية.

ويمكن التعرف على حلول التمويل الأخرى أو منتجات التمويل العقاري الأخرى التي اعتاد بنك البلاد على تقديمها للتسهيل على المواطنين، ومن أجل استقطاب المزيد من العملاء خلال فترة قصيرة، ويمكن الدخول إلى موقع البنك للاستعلام عن المزيد من المعلومات.