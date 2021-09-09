نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك للتمويل العقاري 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل بنك للتمويل العقاري 2021 هو البنك الذي يسهل إجراءات الحصول على التمويل العقاري وخصوصًا التمويل العقاري المدعوم، ويعتبر بنك البلاد واحد من أهم البنوك في المملكة العربية السعودية لكونه يقدم حلول تمويل متعددة، ويصنف على أنه أفضل تمويل عقاري 2021 بإجراءات ميسرة، ومن أهم حلول التمويل التي يوفرها هو التمويل العقاري داري، وسوف نتعرف على مميزات التمويل العقاري من بنك البلاد بالتفصيل.

أفضل بنك للتمويل العقاري 2021

بما أن بنك البلاد يعمل على توفير العديد من حلول التمويل، فيمكن أن نقول أنه الأفضل وخصوصًا في حلول التمويل العقاري المدعوم، ويمكن الحصول على المنتجات التمويلية بالشروط والضوابط التالية والتي تختلف بالتأكيد من تمويل إلى آخر:

التمويل العقاري داري من بنك البلاد

تتمثل أهم مميزات الحصول على هذا النوع من التمويل في التالي:

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

هامش الربح يظل ثابت طوال مدة التمويل بدون أي زيادة.

تصل مدة التمويل إلى 20 عام للمستفيدين من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والغير مستفيد يُقدم له التمويل أيضًا بامتيازات أكبر فقد تصل مدة السداد إلى ما يقرب من ثلاثين عام.

يقدم البنك قيمة تمويل قد تصل إلى خمسة مليون ريال سعودي بحد أقصى وبشروط ميسرة.

يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل راتب لعملاء البنوك وجميع القطاعات التي تم اعتمادها رسميًا من خلال البنك.

الأوراق المطلوبة لطلب التمويل العقاري داري

وتتمثل أهم المستندات المطلوبة للحصول على القرض في التالي:

بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، ولابد أن يكون ساري المدة، فلا يتم اعتماد الأوراق منتهية الصلاحية.

صورة من بطاقة العمل وذلك لجميع المنتسبين إلى القطاعات العسكرية بالمملكة.

خطاب من جهة العمل يحتوي على الراتب، تاريخ التحاقه بالعمل وكذلك المدة التي ستنتهي فيها فترة العمل في المؤسسة أو الشركة بالإضافة إلى المنصب الذي يعمل فيه المواطن صاحب التمويل.

في حالة تحويل الراتب، يتم تقديم خطاب تحويل الراتب إلى البنك على أن يتم التصديق عليه من جهة العمل.

تعبئة بيانات طلب تمويل عقاري ويمكن الحصول عليها من خلال موقع البنك.

بالإضافة إلى ذلك يحتاج البنك إلى أوراق عديدة من أجل الموافقة على التمويل من بينها صورة مصدق عليها من رخصة البناء، بالإضافة إلى ضرورة تقديم رسم كروكي يوضح من خلاله الموقع الكائن به العقار السكني الذي يرغب في الحصول عليه، وأيضًا صورة من صكوك الملكية، ثم يتم تقديم كافة تلك الأوراق إلى البنك أو رفعها عند التقديم الإلكتروني للحصول على التمويل من بنك البلاد بالمملكة السعودية.