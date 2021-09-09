نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يقدم عرض استثنائي على تويوتا كورولا ٩٢٧ ريال شهريًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي يقدم عرض استثنائي على سيارة تويوتا كورولا موديل 2021 بالاشتراك مع عبد اللطيف جميل، وكيل علامة تويوتا في السعودية، وتعد تويوتا كورولا 2021 من أكثر السيارات مبيعًا في السعودية وذلك بفضل قوة تحملها واعتماديتها الكبيرة، كما أن مصاريف استعمالها مناسبة للكثيرين في المملكة، وتمتلك السيارة في الوقت نفسه محرك قوي يمكنها من الخدمة في أصعب الظروف وسنعرض مواصفات السيارة تفاصيلًا فيما يلي.

عرض مصرف الراجحي على تويوتا كورولا 2021 بالاشتراك مع عبداللطيف جميل

يقدم مصرف الراجحي عرضًا على تقسيط تويوتا كورولا 2021 وأبرز مميزات هذا العرض هو:

بدون دفعة أولى.

وفي الوقت نفسه بدون مصاريف إدارية.

قسط شهري هو 927 ريال سعودي حين تقسيط السيارة لمدة 60 شهرًا.

معدل نسبة ربح سنوي جذاب هو 4.12%.

مواصفات تويوتا كورولا 2021

محرك بسعة 1600 cc.

وفي الوقت نفسه قوة المحرك هي 120 حصان.

تستهلك السيارة بمعدل 7 لتر بنزين لكل 100 كيلومتر.

السيارات الأخرى المشمولة في العروض

تويوتا يارس 2021 بقسط شهري 713 ريال لمدة 60 شهرًا.

وفي الوقت نفسه راش 2021 بقسط 948 لمدة 5 سنوات.

برادو مقابل 2051 ريال سعودي قسط شهري لمدة 60 شهرًا.

موعد انتهاء عروض الراجحي على سيارات تويوتا

30 سبتمبر 2021.

رقم خدمة عملاء بنك الراجحي للاستفسار عن تفاصيل العروض

966620003344 من اي مكان داخل السعودية.

وفي الوقت نفسه يمكن الاتصال على رقم خدمة عملاء عبداللطيف جميل للاستفسار عن اي معلومة

رقم وكالة تويوتا في السعودية هو:

8004400055

خدمات إضافية يمكن الحصول عليه عند شراء سيارات تويوتا من عبداللطيف جميل

شراء قطع الغيار أون لاين

الاستفادة من عروض وكالة السعودية التي تنطلق بشكل دوري.

خدمة مساعدة على الطريق في حالة وجود استسفار في اي وقت ضمن أوقات العمل.

شروط بنك الراجحي لتمويل السيارات

للعملاء المتقاعدون دخل لا يقل عن 1900 ريال شهريًا.

في الوقت نفسه لا يزيد عمر المستفيد من التمويل للمتقاعدين عن 60 عامًا.

كشف حساب بنكي يفيد تحويل الراتب عبر الراجحي شهريًا.

ملئ نموذج للاستفادة من التمويل والانتظار حتى يقوم أي ممثلي الشركة بالتواصل مع العميل.

صورة بطاقة هوية سارية للسعوديين.

خطاب التوظيف

عرض السعر من الوكالة التي يريد العميل شراء السيارة منها وفي هذه الحالة هي وكالة عبداللطيف جميل.