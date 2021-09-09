رابط منصة مدرستي madrasati وخطوات تسجيل الدخول للطالب

نقدم لكم اليوم رابط تسجيل دخول منصة مدرستي، الرابط الذي يبحث عنه العديد من الطلاب وأولياء الأمور داخل المملكة العربية السعودية منذ أن أطلقت وزارة التعليم السعودي هذه المنصة لإتمام العملية التعليمية أثناء وجود فيروس كورونا المستجد، ومنصة مدرستي هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم السعودي وتقدم العديد من الخدمات الخاصة بالتربية والتعليم ، وعبر السطور التالية سنوضح أهم الخدمات التي تقدمها المنصة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، فتابعوا معنا هذا المقال.

منصة مدرستي التعليمية

يقوم المعلمين من خلالها بشرح الدروس بشكل حي في فصول افتراضية عن طريق الإنترنت.

كما تقوم المدارس أيضًا بعمل الاختبارات المدرسية من خلاله دون الحاجة إلى ذهاب الطلاب إلى المدرسة.

يتم إعلان جداول الحصص المدرسية علية أول جداول مواعيد الحصص داخل المملكة.

والتسجيل في لقاح كورونا.

كما يتم عرض جميع الأخبار الخاصة بالدراسة من عليه.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي

يمكنك التسجيل في منصة مدرستي عن طريق التسجيل في منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز من خلال الضغط على رابط منصة مدرستي، وعندها تستطيع الاستفادة بجميع الخدمات التي توفرها لك المنصة سواء كنت طالب في أحد المراحل التعليمية أو كنت أحد أولياء أمور الطلاب.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

بعد الضغط على رابط تسجيل دخول منصة مدرستي ستظهر لك شاشة أختر منها منصة العودة إلى المدرسة.

أنقر على تسجيل دخول جديد.

أدخل رقم الجوال الخاص ثم ادخل رقم الإقامة أو رقم الهوية أو السجل المدني حسب ما يتوافر لديك.

أنقر على أيقونة تحقق.

ستصل لك رسالة على جوالك بها رمز تحقق معين قم بإدخاله في خانة رمز التحقق.

بعدها سيظهر أمامك اسم المستخدم أو اليوزر نيم.

أما عن كلمة المرور فستصلك في رسالة عل الهاتف بها كلمة المرور

وهذه الطريقة تستخدم في حالة تسجيل اسم جديد أو تسجيل اسم لأول مرة.

تقييم أداء الطلاب عبر منصة مدرستي

حيث تتيح المنصة أداء جميع الاختبارات المركزية للطلاب من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، ومنها خلالها يتم قياس مستوى الطلاب وتقييم أدائهم، ثم إعطاء تقرير مفصل للمعلم لمعرفة مستوى الطالب.