نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فوائد من الراجحي 2021 شروطه والتقديم في السعوديه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد من الراجحي 2021 شروطه والتقديم هذا الأمر يتساءل عنه الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية حيث أن بنك الراجحي يعمل على بتقديم العديد من الخِدْمَات لعملاء البنك ومن ضمن هذه الخِدْمَات التي يقدمها هو قرض الراجحي بدون فوائد وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا وسوف نقوم بعرض كل ما يتعلق بقرض الراجحي.

قرض بدون فوائد من الراجحي 2021

قرض الراجحي بدون فوائد هو أحد الخِدْمَات التي يقدمها البنك لمساعدة المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية الذين يحتاجون إلى قرض لسد احتياجاتهم حيث إن هذا القرض متوافق مع الشريعة الإسلامية ويمكن أن يتمكن العميل ويمكن لأي مواطن الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد بالطرق الآتية.

من الممكن أن يحصل المواطن على قًرض الراجحي بدون فوائد عن طريق التواصل مع خدمة العملاء وذلك يتم بالاتصال بالرقم ٨٠٠١٢٤١٢٢٢ ويتم تدوين البيانات المطلوبة.

ويمكن أيضاً الحصول على قًرض الراجحي بدون فوائد من خلال القيام بملء نموذج بيانات إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الراجحي.

أن يقوم العميل بالذهاب إلى اقرب فرع من فروع بنك الراجحي حتى يقوم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والحصول على القرض.

شروط الحصول على قرض الراجحي

قام بنك الراجحي بوضع عدة شروط للحصول على قرض الراجحي بدون فوائد وهذه الشروط تتمثل في الآتي.

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض عمره لا يزيد عن ٦٠عاما ولا يقل عن ٢٥عاما أما بالنسبة للمتقاعد فيجب أن لا يزيد عن ٧٠عاما.

لابد أن يكون الراتب الخاص بالمتقدم لا يقل عن ٢٠٠٠ريال سعودي و١٩٠٠ريال سعودي للمتقاعد أما المواطن الذي يقيم في المملكة فيجب أن يكون الراتب الشهري الخاص به لا يقل عن ٥٠٠٠ريال سعودي.

يجب أن تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة عند بنك الراجحي.

على المتقدم للحصول على القرض أن يكون سعودي الجنسية أو من المقيمين الذي لديه إقامة.

طريقة الحصول على قرض بدون فوائد من بنك الراجحي

على الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض بدون فوائد من بنك الراجحي أن يقوم بإتباع الخطوات الآتية.

أولا الذَّهاب للموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي.

ثم يتم الضغط على أيقونة” الخِدْمَات المصرفية الإلكترونية”.

ثم بعد ذلك يتم اختيار أيقونة ” المصرفية الشخصية”.

وبعدها يتم النقر على زر” التمويل الشخصي”.

ثم الضغط على أيقونة” التمويل الشخصي وطني”.

وبعد ذلك يقوم المواطن بتقديم الطلب.

وبعد تقديم الطلب يتم تدوين البيانات المطلوبة مثل ( الاسم ، العنوان ، رقم الجوال).

وأخيراً يقوم العميل برفع المستندات المطلوبة حتى يتمكن من الحصول على القرض.

أوراق الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد

حتى يستطيع المواطن الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد من بنك الراجحي يجب أن يقوم بتقديم بعض الأوراق والمستندات وهي كالآتي.

يقوم المواطن بتقديم تعريف بالراتب الخاص به.

وأيضاً يقدم وثائق تثبيت الراتب.

يقوم المواطن السعودي بتقديم الهُوِيَّة الوطنية أما المواطن الذي يقيم في المملكة العربية السُّعُودية فعلية تقديم الإقامة الخاصة به.

يجب أيضاً إحضار نموذج طلب التمويل.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بتوضيح شروط الحصول على قرض الراجحي بدون فوائد وأيضاً تعرفنا على الأوراق والمستندات المطلوبة وطريقة الحصول على القرض.