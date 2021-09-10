موعد اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443 – 2021 تحت شعار هي لنا الدار

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عمر شويل - جدة موعد اليوم الوطني السعودي 91 ؛ كل عام في نفس هذا الوقت يصبح من أكثر الأمور بحثًا على محرك البحث، نعم ولما لا السعودية تحتفل بتأسيس وحدتها، وعراقة وطنها وتوحيدها أمام العالم، ترفع علمها المزين بكلمات عتيقة لا إله إلا الله، محمد صلى الله عليه وسلم، إنه الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021 الذي يجده جميع المواطنين بالسعودية فرصة لإعلان انتمائهم وولائهم لبلادهم الحبيب.

موعد اليوم الوطني السعودي 91

منذ عام 1351 تحديد في اليوم السابع عشر من جمادى الأول أعلن الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله في مرسومًا ملكيًا يعلن فيه توحيد المملكة بقيادته لتصبح من هذا اليوم المملكة السعودية، بدلًا من مملكة الحجاز ونجد.

ويحتفل المواطنين في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي 2021 في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام، وفي هذا العام سيوافق يوم الخميس 16 صفر عام 1443.

هوية اليوم الوطني السعودي 2021

كل عام أثناء الاحتفال باليوم الوطني السعودي يتم إطلاق شعار على أساسه يكون الاحتفال على مدار أيام.

وفي العام السابق 2020 كانت هوية اليوم الوطني السعودي 2020 رقم 90 تحت شعار (همة حتى القمة).

والذي استنبطه المستشار تركي آل الشيخ من حديث الملك محمد بن سلمان.

وفي هذا العام تم اختيار هوية اليوم الوطني السعودي 2021 تحت شعار (هي لنا الدار).

والذي أطلقه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.

إذ استلمه من وحي ثقافة الأنسنة التي تظهر بشكل واضح على المشاريع التي يتم إنشاؤها بالأراضي السعودية.

والتي تراهن عليها الحكومة السعودية لتحقيقها منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

وذلك تحت رعاية القيادة الحكيمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك محمد بن سلمان.

والأمير ولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

موعد إجازة الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021

كما أنه يتم فيه تعطيل كل المصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة، ولأنه هذا العام سيصبح يوم الخميس سيحصل العاملين بكل الهيئات الحكومية والخاصة على ثلاثة أيام أجازة رسمية بدءً من الخميس الثالث والعشرين من سبتمبر 2021 حتى السبت الخامس والعشرين.