قرض الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب وبالتقسيط حتي 5 سنوات

قرض الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب ، أحد عروض القروض الشخصية المتاحة لدى الشركة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تقدم الشركة هذا التمويل بإمتيازات عديدة يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، عند التقدم بطلب للحصول على التمويل الشخصي ، كما توفر الشركة هذا المنتج للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، بأقل دخل شهري وبمتطلبات بسيطة لاستكمال إجراءات الطلب ، وتعتبر الشركة الوطنية للتمويل من أحد شركات التمويل المميزة في المملكة العربية السعودية ، والتي توفر عروض تمويلية ميسرة لقطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغير والمتوسطة بالمملكة.

أهم الإمتيازات التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل للأفراد عند طلب التمويل الشخصي

قرض شخصي ميسر بدون تحويل الراتب أحد القروض الشخصية المتاحة لدى الشركة الوطنية للتمويل في المملكة ، حيث توفر الشركة للمواطنين العديد من الإمتيازات التي يمكن أن يستفيد بها طالب التمويل ، عند التقدم بطلب للحصول على قرض الشركة الوطنية للتمويل بدون تحويل الراتب ، وسوف نستعرض في هذا المقال من خلال ثقفني أهم الإمتيازات التي توفرها الشركة الوطنية للتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

قرض شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

تمويل شخصي متاح لدى الشركة الوطنية للتمويل بهامش ربح تنافسي.

قرض ميسر لا يحتاج إلى تحويل الدخل الشهري لطالب التمويل.

توفر الشركة الوطنية للتمويل خيارات عديدة للسداد لتقسيط مبلغ التمويل من خلال أقساط مجدولة تصل حتي 60 شهر.

إجراءات سريعة وفورية لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة الوطنية للتمويل.

توفر الشركة التمويل الشخصي للعملاء بدون الحاجة إلى دفعة أولي.

تتيح الشركة الوطنية للتمويل للعملاء فرصة التقديم على طلب التمويل الشخصي ، من خلال الدخول علي رابط قرض الشركة الوطنية للتمويل ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية الخاصة بطالب التمويل في المملكة العربية السعودية.

كما يمكن للعملاء التقديم على الطلب من خلال زيارة فرع الشركة داخل المملكة العربية السعودية وتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

شروط طلب تمويل الشركة الوطنية بدون تحويل الراتب