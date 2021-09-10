نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني: تقديم الدفاع المدني على رتبة جندي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة المديرية العامة للدفاع المدني من الجهات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، ومهمتها هي حماية الممتلكات والحفاظ على سلامة الأرواح، بالإضافة إلى أنها الجهة المسؤولة عن نشر الوعي الوقائي بين أبناء المملكة، وفيما يلي سنوضح أعمال مديرية الدفاع المدني وكيفية التسجيل كمجند تابع التالي.

المديرية العامة للدفاع المدني

تم إنشاء مديرية الدفاع المدني السعودي بمرسوم ملكي ، والدفاع المدني جهة تابعة لوزارة الداخلية تقوم بعدة أعمال وإجراءات لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والحرائق، بالإضافة إلى دورها في إغاثة المنكوبين في الحوادث المختلفة وحالات الطوارئ والحروب، وتقوم أيضا بتأمين ثروات المملكة في حالة السلم والحرب.

أهداف مديرية الدفاع المدني

تقوم مديرية الدفاع المدني بعدة مهام حيث تهدف إلى:

تهيئة غرف الطوارئ.

إخلاء الأفراد من الأماكن المنكوبة مثل أماكن الزلازل والحرائق.

إنقاذ المصابين و إسعافهم ونقلهم بسلام من مكان الحادث.

حماية الممتلكات والثروات في حالات الحروب أو الكوارث.

تنظيم وإعداد خطط وقواعد الأمن والسلامة.

تحقيق قواعد الأمن والسلامة العامة.

القيام بالتفتيش عن توفر وسائل الأمن والسلامة المطلوبة في المنشآت الصناعية والزراعية.

التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ أعمال وإجراءات الدفاع المدني لتحديد دور كل جهة.

إعداد خطط ودراسات ليتم عرضها على مجلس الدفاع المدني.

اتخاذ القرارات السريعة ومن ثم القيام بالإجراءات اللازمة في مواجهة الكوارث بالتنسيق مع القوات العسكرية.

شروط التسجيل كمجند في المديرية العامة للدفاع المدني السعودي

لكي تستطيع الالتحاق بمؤسسة الدفاع المدني كمجند يجب التحقق من عدة شروط وهي:

أن يكون المتقدم بطلب الالتحاق سعودي الجنسية ونشأ على أراضي المملكة، ولا يقبل طلب السعودي الجنسية الذي نشأ خارج المملكة.

يشترط حسن سير وسلوك المتقدم ولا يوجد لديه أي سجل قضائي أو أحكام تمس الأمانة والشرف.

الحصول على مؤهل علمي وفني.

التصديق على المؤهل من جهة الاختصاص.

ألا يكون متزوجا بغير سعودية.

ألا يكون قد التحق بوظيفة عسكرية من قبل.

أن يكون الطول والوزن مناسب للشروط المطلوبة.

يجب اجتياز جميع الاختبارات.

اقرأ أيضًا: سلم رواتب الدفاع المدني 1443 مع البدلات كم راتب جندي الدفاع المدني السعودي حالياً

وإلى هنا نكون قد قدمنا أهداف المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، وأهداف مؤسسة الدفاع المدني وشروط الالتحاق بوظيفة مجند بمديرية الدفاع المدني.