أرامكو السعودية 2021 وأسعار البنزين هل ستتغير في شهر سبتمبر 2021 ؟

أرامكو السعودية 2021 وأسعار البنزين هو الموضوع الأكثر بحثا هذه الأيام حيث إنه يتم تحديد سعر البنزين في السعودية في يوم 10 من كل شهر ميلادي ذلك ولمدة 30 يوم قادمة. حيث تعلن شركة أرامكو والتي تعتبر عملاق النفط السعودي في الساعات القادمة عن أسعار البنزين الجديدة. وذلك بعد عمل معادلة بين السعر المحلي والسعر العالمي.

أرامكو السعودية 2021

هي عملاق النفط السعودي فهي تعتبر من أكبر الشركات العاملة في مجال استخراج وتكرير البترول في الشرق الأوسط. فهي تلبي احتياجات المحركات اليومية حيث توفر البنزين بنوعيه وأيضا وقود الديزل عالي الجودة. وتقوم الشركة بعمليات المراجعة الدورية لأسعار الوقود سواء بالسوق المحلي أو السوق العالمي شهريا وذلك لتقليل تأثير التذبذبات في أسعار التصدير على المواطن. وبعد قرار تحرير سعر البنزين في المملكة العربية السعودية فإن شركة أرامكو تتحكم بالتغيرات في أسعاره سواء بالزيادة أو النقصان أو التثبيت. ثم تطبيق الأسعار على كافة محطات الوقود والمؤسسات التي تعمل به بالمملكة ومن ناحية أخرى فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا. يقضي بتثبيت أسعار البنزين على سعر شهر يونيو 2021 وسوف تتحمل المملكة الفرق الذي حددته مراجعة شهر يوليو 2021.

أسعار البنزين في الشهور الأخيرة

أولا أسعار شهر يونيو: بنزين 91 سعره 2.08 ريال سعودي أما بنزين 95 فكان سعره 2.22 ريال سعودي.

ثانيا أسعار شهر يوليو: فقد أصدر الملك سلمان قرارا بالتثبيت خلال شهر يوليو وتحملت الحكومة فارق السعر. الذي بلغ 10 هلله لبنزين 91 وهو الأكثر استخداما بالمملكة و 11 هلله لبنزين 95.

ثالثا أسعار البنزين لشهر أغسطس: أما في شهر أغسطس الماضي فقد تم اعتماد الزيادة على سعر البنزين التي كانت تتحملها الحكومة. ووصل سعر بنزين 91 إلى 2.18 ريال سعودي وبنزين 95 بلغ 2.33 ريال سعودي.

أيضا وقد بلغ سعر وقود الديزل إلى 0.52 والكيروسين 0.70 وغاز البترول المسال إلى 0.75.

والسؤال الآن الذي يشغل الكثير من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية هل سيستمر هذا الوضع أم أن سعر البنزين سيتغير في شهر سبتمبر 2021 ؟ من المتوقع أن تعقد شركة أرامكو السعودية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الأسعار الجديدة ومراجعة شهر سبتمبر الحالي مساء اليوم. فهل سيزيد سعر البنزين نظرا لارتفاع قيمة الدولار أم لا ؟