تمويل يبدأ من 5000 ريال بالمملكة السعودية بدون كفيل وبأفضل فترة سداد

تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال سعودية لجميع المواطنين بالمملكة السعودية دون كفيل، حيث يقدم التمويل من البنك الاهلي التجاري المعروف بالمملكة العربية السعودية التي يقوم بتقديم افضل التمويلات لعملاءه من اجل تقديم المساعدة لهم، فقد يهتم الكثير من المواطنين بالحصول علي احد التمويلات التي من البنوك والشركات بالمملكة السعودية، والتي سوف نوضحها من خلال موقعنا هذا

“موقع ثقفني” افضل تمويل شخصي يبدأ من 5000 ألاف ريال سعودي لجميع المواطنين بالمملكة وبدون كفيل وبدون فوائد.

شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري

حدد البنك الأهلي التجاري بعض الشروط التي لا بد علي العميل الراغب في التقديم علي التمويل الشخصي أن تتوفر لدية جميع الشروط اللازمة، حيث يوفر البنك الأهلي الجاري افضل تمويل شخصي وبدون كفيل والتي سوف نوضح الشروط كالتالي:

العمر المناسب للحصول علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري يجب أن لا يقل عن ثمانية عشر عام.

يتوجب أن لا يزيد عمر العميل عند التقديم عن ستين عام حتي يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.

يتوجب أن يكون العميل المتقدم يعمل بوظيفة حكومية أو معتمد من احد الشركات الكبري بالمملكة.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عند التقديم عن ثلاثة ألف ريال سعودية وذلك من اجل الحصول علي التمويل الشخصي.

يتوجب أن لا تقل فترة الإقامة عن ثلاثة اشهر في حالة أن كان العميل المتقدم سعودي الجنسية.

مزايا التمويل المقدم وكيفية التقديم علي التمويل

يمتلك التمويل المقدم من البنك الأهلي التجاري العديد من المزايا الهامة، فقد يعد البنك الأهلي المعروف داخل المملكة انه يقدم العديد من القروض الشخصية التي يبحث عنها المواطنين وبشروط ميسرة وتقدم بالعديد من التسهيلات عند الحصول علي التمويل.

التمويل المقدم من البنك الأهلي يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية.

يبدأ التمويل من خمسة ألاف ريال سعودي كحد ادني.

في حين أن كانت فترة السداد ستة شهور فلا يحتسب البنك فوائد سنوية.

يمكن لجميع الراغبين في التقديم علي التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي التجاري الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بهم وتسجيل جميع البيانات وكتابة الاسم وتقديم الهوية الوطنية ويتوجب ان تكون سارية.