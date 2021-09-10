نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي reef.gov.sa للأسر الريفية المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي الذي يعد أحد برامج المملكة العربية السعودية المهتم بتطوير القطاع الزراعي؛ حيث يعد برنامج ريف أحد المبادرات التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتطوير بل وتحسين المستوى المعيشي للمزارعين، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الإنتاج، ويساهم في تحقيق رؤية الملكة 2030، وقد تم توجيه برنامج التنمية الريفية المستدامة “برنامج ريف” لفئة المزارعين الذين تزيد أعمارهم عن 21 عاما، وتعتبر الزراعة مهنته الأساسية، أي أنه لا يشغل وظيفة في القطاع الخاص أو العام، ولا يزيد دخله الشهري عن ستة آلاف ريال سعودي، وكانت هذه المواصفات أهم شروط التسجيل في برنامج ريف.

طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي

يستطيع كافة المزارعين الممارسين للمهن الزراعية التي حددها برنامج ريف التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي من خلال دخول منصة ريف الإلكترونية، وتقديم طلب الدعم، من خلال الخطوات التالية:

الرابط الرسمي برنامج ريف. الضغط على خيار تسجيل جديد. الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات. النقل على خيار تسجيل. القيام بكتابة رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في برنامج ريف. القيام بإدخال رقم الحساب البنكي الخاص بالمتقدم. التقديم على أحد برامج التنمية الريفية المستدامة.

القطاعات المستهدفة من برنامج ريف

يستهدف برنامج ريف عدد من القطاعات الزراعية، وقد أطلق ثمانية برامج فرعية خاصة بكل قطاع، لهم الحق في التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي، وهم كالتالي:

الورد.

البن.

الفواكه الاستوائية.

المحاصيل المطرية.

صيد الأسماك.

تربية المواشي.

إنتاج العسل.

المزارعين المنتجين المنتجات الزراعية.

شروط التسجيل في برنامج ريف

يتطلب التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي استيفاء الشروط المحددة من أجل صرف دعم ريف للأسر الريفية المنتجة، ومن أهم هذه الشروط:

الجنسية السعودية، أو غير السعوديين من حاملي بطاقات التنقل.

العمل في المهن الزراعية المحددة من قبل برنامج ريف، وعدم شغل وظيفة في أحد القطاعين العام أو الخاص.

العمر لا يقل عن 21 عامًا.

الإقامة تكون داخل المنطقة الإدارية التي يشملها دعم برنامج ريف.

الشروط الصحية والفنية المحددة من قبل برنامج ريف يجب استيفائها.

الدخل الشهري لا يزيد عن 6000 ريال سعودي.

الاشتراك في برامج الدعم المالي لا تزيد عن ثلاثة برامج، ولا يزيد الدخل عن 54000 ريال سعودي سنويًا.

الحساب البنكي النشط.

استخراج وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقدم بطلب الحصول على دعم برنامج ريف عبر منصة ريف الإلكترونية.

الفئات المستفيدة من برنامج ريف

حدد برنامج ريف الفئات التي بإمكانها التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي، وبالتالي الاستفادة من الدعم المادي المقدم لذلك، وكانت كالتالي:

المزارعين الذين يمارسون المهن الزراعية المحددة من برنامج ريف بأنفسهم.

المواطنين الذين يقل الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

المزارعين السعوديين، سواء الإناث أو الرجال.

المواطنين غير المقيدين في سجلات القطاع الخاص أو العام.

الحد الأقصى لدعم برنامج ريف

حدد برنامج ريف قيمة الدعم المادي الشهري الموجة للأسر المنتجة؛ بحيث يبلغ نسبة 10% من رأس المال المسجل في منصة ريف، وذلك لكي لا تتجاوز نسبة الدعم الشهري قيمة رأس مال المشروع، وقد حدد الحد الأقصى لدعم ريف بحيث لا يزيد عن 54000 ريال سعودي سنويًا.

متى ينزل دعم ريف

نظرًا لكثرة البحث حول موعد نزول دعم ريف في حسابات المستفيدين، فقد حددت الجهات المختصة مواعيد ثابتة لصرف دعم ريف؛ حيث يتم صرف الدعم المستحق للأفراد الحاصلين على الأهلية في الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر، وذلك بالتقويم الميلادي.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في برنامج ريف للدعم المادي المقدم لأحد القطاعات المستهدفة من البرنامج، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من برنامج ريف.