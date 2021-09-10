مشكلة عدم صرف حساب المواطن ما هو حلها بحسب إدارة البرنامج

عاد حساب المواطن على تويتر للتأكيد على مسألة حل مشكلة عدم صرف حساب المواطن في حال لم يحصل المستفيد على راتب هذا الشهر، أو عدم إيداع الراتب في حسابه البنكي لمن اكتملت طلباتهم وصدرت نتائج الأهلية الخاصة بهم، حيث تطرق البرنامج إلى موضوع حل مشكلة تعليق دفعه حساب المواطن وذلك بعد طرح أحد الاستفسارات من متابعي خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج حول حالة الدفعات المعلقة أو التي لم تصل لحساب المستفيد، وما هي الإجراءات المترتبة على الشخص حتى يحرر الدفعة.

إجابة خدمة المستفيدين حول مشكلة عدم صرف حساب المواطن

بحسب خدمة المستفيدين فإنه يتوجب القيام بثلاثة إجراءات حتى يتم تحرير الدفعة والموضحة على النحو الآتي:

أولا يجب مراجعة البنك الخاص باالمستفيد

ثم يتأكد من عدم إيداع دعم حساب المواطن من أحد الموظفين هناك

في حال لم يحصل المستفيد بالفعل على الدفعة، أو لم يتم إيداع الدفعة في حسابه البنكي فيتوجب عليه الدخول إلى رابط خدمة صوتك مسموع على شبكة الإنترنت ومن ثم اختيار نوع الطلب الرئيسي وهو المدفوعات، ومنها إلى نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام دفعة حساب المواطن”.

ما هي حالات دفعة برنامج حساب المواطن