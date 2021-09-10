نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشكلة عدم صرف حساب المواطن ما هو حلها بحسب إدارة البرنامج في المقال التالي
عاد حساب المواطن على تويتر للتأكيد على مسألة حل مشكلة عدم صرف حساب المواطن في حال لم يحصل المستفيد على راتب هذا الشهر، أو عدم إيداع الراتب في حسابه البنكي لمن اكتملت طلباتهم وصدرت نتائج الأهلية الخاصة بهم، حيث تطرق البرنامج إلى موضوع حل مشكلة تعليق دفعه حساب المواطن وذلك بعد طرح أحد الاستفسارات من متابعي خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج حول حالة الدفعات المعلقة أو التي لم تصل لحساب المستفيد، وما هي الإجراءات المترتبة على الشخص حتى يحرر الدفعة.
إجابة خدمة المستفيدين حول مشكلة عدم صرف حساب المواطن
بحسب خدمة المستفيدين فإنه يتوجب القيام بثلاثة إجراءات حتى يتم تحرير الدفعة والموضحة على النحو الآتي:
- أولا يجب مراجعة البنك الخاص باالمستفيد
- ثم يتأكد من عدم إيداع دعم حساب المواطن من أحد الموظفين هناك
- في حال لم يحصل المستفيد بالفعل على الدفعة، أو لم يتم إيداع الدفعة في حسابه البنكي فيتوجب عليه الدخول إلى رابط خدمة صوتك مسموع على شبكة الإنترنت ومن ثم اختيار نوع الطلب الرئيسي وهو المدفوعات، ومنها إلى نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام دفعة حساب المواطن”.
ما هي حالات دفعة برنامج حساب المواطن
- الحالة الأولى وهي حالة “وجهت” بحيث تؤكد أن عملية إيداع الدفعة قيد الإجراء
- أما الحالة الثانية فهي “المدفوعة” ويعني ذلك أنه تم إيداع الدفعة الشهرية للمستفيد على حسابه البنكي
- الحالة الثالثة وهي حالة “مرفوضة” وهذه الحالة تؤكد عدم تلقي الدفعة وبالتالي عدم الأهلية
- في حين أن الحالة الرابعة هي حالة “في الانتظار” وتعني هنا أن مبلغ حساب المواطن تم تعليقه بسبب عدم تفاعل الحساب البنكي أو نشاطه، ويتوجب هنا على المستفيد تسجيل الدخول في بوابة حساب المواطن والنقر على استئناف المدفوعات بعد أن يتم التأكد من تنشيط حساب المستفيد البنكي، تجدر الإشارة إلى أن حساب المواطن أكد أنه يحق للمستفيدين الذين لم يحصلوا على الدفعة الجديدة القيام بالاعتراض على الدفعة، وذلك بشرط مرور خمسة أيام على تاريخ صرف حساب المواطن الأخيرة، على أن يتم التعامل مع الاعتراضات خلال مدة أقصاها 90 يوم، على أن يتم الصرف بأثر رجعي في حال قبول اعتراض المستفيد.
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