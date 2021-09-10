جدول مهن وثيقة العمل الحر بحسب وزارة الموارد البشرية

مهن وثيقة العمل الحر ، تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحسين ظروف المواطنين السعوديين، وبالأخص منهم فئة الشباب، حيث قامت بتوفير وثيقة العمل الحر لأصحاب المهن الحرة في المملكة العربية السعودية ولا تقتصر هذه الوثيقة على العاطلين عن العمل، وإنما أيضا الموظفين الحكوميين أو الموظفين في القطاع الخاص أو بقية القطاعات، حيث لا يتوجب على أي شخص أن يلتزم بساعات معينة في هذا العمل، وإنما عندما يكون لديه الوقت الكافي لذلك، ويكون ذلك بعد الاتفاق بين جهة العمل وصاحب المهنة.

ما هو جدول مهن وثيقة العمل الحر

يتألف جدول مهن العمل الحر بحسب قوائم الموارد البشرية من 70 مهنة مختلفة، وفيما يلي المهن المتوفرة للعمل الحر:

كاتب سيناريو روائي

مؤلف موسيقي

مختص استرجاع بيانات

أخصائي شبكات تقنية

محلل بيانات

محلل نظم المعلومات

رسام أوتوكاد

مختص في المايكروسوفت

معلق رياضي

مطور بي إتش بي

مطور تطبيقات الهاتف

مستخرج البيانات

مختبر جودة البرامج

باحث وظيفي

مستخرج بيانات

مطور مواقع

مصمم ألعاب

مصمم أزياء

منظم احتفالات وفعاليات

مقدم عروض ترفيهية

مخرج

ممثل

مصمم أكسسوارات

مصمم ديكورات

منتج

مصمم الصور الرقمية

مصور الفيديو أو الصور الفوتوغرافية

أخصائي جرافيك

أخصائي هندسة صوت

كاتب محتوى

متخصص في تصفيف الشعر

مغني

رسام كرتون

متخصص في الحملات التسويقية والإعلانية

مدير محتوى في التواصل الاجتماعي.

كيفية الحصول على رخصة العمل الحر

أولا يجب التسجيل في منصة العمل الحر

ثم يشترط تفعيل حساب ابشر

اختيار البرنامج المتاح من بين المتوفر

تقديم المستندات اللازمة التي تؤكد ممارسة المهنة

واتمام باقي خطوات الطلب، تجدر الإشارة إلى أن وزير الموارد البشرية تحدث عن آخر الإحصائيات المتعلقة بعدد الوثائق التي تم استخراجها حتى هذا الأسبوع، حيث بلغ عددها الإجمالي 777 ألف رخصة عمل حر في مختلف المحافظات والمدن.

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