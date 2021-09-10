نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل حساب بمنصة العمل الحر بعد التعديل في السعودية في المقال التالي

تسجيل حساب بمنصة العمل الحر ، توفر وزارة الموارد البشرية والعمل السعودية خدمة إصدار وثيقة العمل الحر ، بالإضافة إلى إنشاء حساب جديد في البوابة، وذلك من خلال وضع بعض البيانات الشخصية كالاسم ورقم الهوية ورقم الهاتف ومن ثم الاستفادة من خدمات المنصة، وطلب الوثيقة إلكترونية، كما تهدف وزارة الموارد البشرية إلى إطلاق منصة العمل الحر وتنظيم العمل في جميع أرجاء المملكة للراغبين في العمل الحر من غير الموظفين، كما يستطيع أي موظف على رأس عمله أن يقوم بالتقدم للحصول على هذه الوثيقة، والتي توفر بدورها إمكانية العمل مع أي شخص أو جهة مشغله في ساعات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. تسجيل حساب بمنصة العمل الحر بعد التعديلات الجديدة في الخطوة الأولى يجب الضغط علي رابط منصة العمل الحر

ثم بعد ذلك يتوجب إدخال رقم الجوال

في الخانة الثانية يجب وضع رقم الهوية الشخصية الخاصة بالمتقدم

تم كتابة كلمة مرور قوية مؤلفة من ثمانية أحرف على الأقل

ثم بعد ذلك اختر أحد الفئتين النقل الموجه أو الخدمات التخصصية

اضغط على مربع التقديم على رخصة العمل الحر المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث يعتبر قبولك بمثابة الموافقة على الشروط والأحكام الموجودة داخل المنصة

والتنمية الاجتماعية حيث يعتبر قبولك بمثابة الموافقة على الشروط والأحكام الموجودة داخل المنصة بعد الانتهاء اضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد ومن ثم سيتم إرسال رمز تأكيد عبر الرقم الجوال المدرج في الخانة الأولى

بعد وصول الرمز ضعه في مكانه ومن ثم اضغط على أكمل الطلب

في حال كان لديك حساب قديم يمكن لك أن تنزل إلى أسفل الصفحة واضغط على كلمة دخول باللون الأزرق. طريقة إعادة تعيين كلمة السر في منصة العمل الحر يمكن تغييرها من خلال كتابه إعادة تعيين كلمة مرور في بوابة العمل الحر على محرك بحث جوجل

قم بالدخول إلى أول نتيجة

ادخل الآن رقم الهاتف المدرج في وقت سابق عندما فتحت الحساب

بعد إدخال الرقم قم بالضغط على أيقونة إرسال

سيتم إرسال رمز التأكيد إلى هاتفك قم بوضعه ومن ثم قم بإعادة تعيين كلمة المرور

وبذلك يتم إعادة تعيين كلمة مرور كلما نسيت الكلمة، تجدر الإشارة إلى أن بوابة العمل الحر يستفيد منها الآلاف من المواطنين السعوديين. الوسوم عمر شويل - جدة تسجيل حساب بمنصة العمل الحر بعد التعديل في السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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