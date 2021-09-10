شروط برنامج دعم الريف للعوائل المنتجة في السعودية

شروط برنامج دعم الريف ، لا زالت عمليات التسجيل مفتوحة على برنامج دعم الريف للعوائل المنتجة في السعودية حيث خصص الدعم للمزارعين في المملكة لإعانتهم علي الظروف المعيشية ودعم القطاع الزراعي في المملكة، وللتذكير فإن دعم الريف يقدم شهريا لتصل نسبه الدعم إلى 10% من إجمالي رأس المال المسجل في البيانات، وفي هذا الخصوص تحدث برنامج الدعم الريفي عن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد التي يتم تقديمها للمستفيدين من الدعم، وجاء ذلك من خلال تغريد نشرها الحساب الرسمي على تويتر.

ما هي شروط برنامج دعم الريف الجديدة

أوضح الحساب الرسمي شروط الحصول على دعم الريف للأسر المنتجة والموضحة على النحو التالي:

أن يكون من المواطنين السعوديين أو حاصل على الجنسية السعودية وأن يكون حاملاً لبطاقة التنقل

عدم حصول المستفيد على وظيفة في أحد القطاعين الخاص أو العام

أن لا يزيد سن المتقدم عن 21 سنة

ويشترط أيضا عدم تخطي الراتب الشهري للمستفيد 9,000 ريال سعودي في الشهر الواحد

الالتزام بتطبيق كافة الاشتراطات الفنية والصحية

التسجيل في منصة العمل الحر والخضوع لجميع الشروط اللازمة من أوراق وما إلى ذلك

والخضوع لجميع الشروط اللازمة من أوراق وما إلى ذلك ويشترط أيضا امتلاك العائلة وثيقة العمل الحر الصادرة عن وزارة الموارد البشرية.

هل دعم الريف للأسر الريفية مسترد أم لا الجواب من حساب الريف

أجاب حساب الريف على موقع تويتر للتغريدات حول سؤال من أحد المتابعين هل دعم الريف للعوائل المنتجة مسترد أم غير مسترد حيث أجاب البرنامج أن الدعم المقدم للأسر الريفية المنتجة غير مسترد في الوقت الحالي، وقد أكد البرنامج أنه في الوقت الحالي غير مسترد المقصود هنا “دعم الريف”، من جهته أعلن البرنامج عن الحدود الدنيا للراتب وهو 9,000 ريال سعودي بعد أن كان 6,000 ريال سعودي في السابق، ويأتي ذلك في سبيل زيادة عدد المستفيدين من برنامج الدعم المقدم للمزارعين في المملكة، تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي ورفع مستويات المعيشة وصغار للمزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين نمط الحياة هناك، بما يتضمن مربي النحل ومنتجي اللبن العربي والمحاصيل البعلية والورد وغيرها.