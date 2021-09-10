قرض بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بفترة سداد ميسرة لدى شركة إمكان

قرض شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية هو تمويل أثبت نجاح رائع في السعودية بعد الأقبال المرتفع من المواطنين السعوديين على تمويل شركة إمكان للحصول على تمويل ميسر أو تمويل إضافي يصل إلى أثنين مليون ريال سعودي بعد موافقة الشركة ويحتاج توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على التمويل المناسب ومن ضمن تلك الشروط توفير حساب بنكي لدى مصرف الراجحي السعودي وذلك في حالة طلب تمويل ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة ويمتاز التمويل بأنه متوافق ومطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية كما أن التمويل بدون تحويل الراتب الشهري وبدون موافقة الكفيل الغارم السعودي وهناك العديد من المزايا التمويلية التي يقدمها تمويل شركة إمكان وسوف نتعرف عليها اليوم بكل التفاصيل في مقالة اليوم من خلال موقع ثقفني من أجل معرفة كافة المزايا والشروط المطلوبة للحصول علي طلب تمويل شركة إمكان.

الشروط الواجبة للحصول على قرض شركة إمكان للتمويل

الآن من خلال شركة إمكان للتمويل بالمملكة يمكن الحصول على تمويل بدون تحويل الراتب الشهري وبدون كفيل سعودي الجنسية ويصل مبلغ التمويل إلى خمسون ألف ريال سعودي في المملكة في حالة طلب التمويل الميسر بالشركة ولكن بشروط وضوابط محددة سوف نتعرف عليها اليوم:

يحتاج رابط التمويل لدى شركة إمكان توفير حساب بنكي عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.

عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمه السعودي بالمملكة العربية السعودية لدى تمويل إمكان في المملكة.

يشترط دخل شهري لا يقل عن ألفين ريال سعودي للموافقة على الطلب لدى شركة إمكان للتمويل.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك الهوية الوطنية سارية المدة الزمنية ومقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

مميزات شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية الآن